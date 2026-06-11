12 июня в 11-м туре чемпионата Беларуси по футболу сыграют «Ислочь» и «Нафтан». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.74.

«Ислочь»

Турнирное положение: «Ислочь» все никак не может ввязаться в медальную гонку. Команда на данный момент находится на 7 месте турнирной таблицы чемпионата.

При этом «Ислочь» на 2 очка отстает от заветной тройки. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда явно не запишет себе в актив. «Ислочь» не сумела обыграть «Минск» (1:1).

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Зато скромный «Витебск» был обыгран уверенно (3:0). Плюс немного ранее команда с трудом переиграла крепкий «Неман» (1:0).

Вообще же, в пяти своих последних матчах «Ислочь» одержал две победы. В этих поединках команда забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 5.

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Состояние команды: «Ислочь» сейчас пребывает в приличных кондициях. Команда не проигрывает уже 3 матча кряду, и вполне способна покуситься на медали.

Ну и конечно же обыгрывать аутсайдера команда обязана при любых раскладах. Да и «Нафтану» она не проигрывает уже два года. К тому же «Ислочь» до последнего матча не пропускала дважды кряду.

«Нафтан»

Турнирное положение: «Нафтан» отчаянно сражается за выживание в элитном дивизионе. Команда пребывает на 16 месте турнирной таблицы.

Более того, «Нафтан» в нынешнем чемпионате не одержал ни одной победы. При этом команда отличилась всего 5 мячами в 10 поединках.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда по всем статьям уступила «Торпедо-БелАЗу» (0:4). Причем все четыре мяча были пропущены еще до перерыва!

До того команда с треском уступила «Белшине» (1:5). А вот поединок со «Славией» завершился минимальной коллизией.

При этом «Нафтан» в 5 своих последних поединках разжился лишь одной ничьей. Команда отличилась всего 3 забитыми мячами при 14 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Нафтан» нынче находится в серьёзном кризисе. Ненадёжна и оборона: команда в среднем пропускает два мяча за матч.

В двух своих последних поединках команда пропустила 9 мячей. Да и отставание от спасительной 13-й позиции уже составляет 5 очков.

Команда крайне неудачно выступает в выездных поединках. Все четыре матча вне родных стен завершились для «нефтяников» поражениями.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Ислочь» безоговорочным фаворитом с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 4.75, а победа соперника — в 11.50.

Букмекеры предлагают рассмотреть тотал больше 2.5 за 1.51, а тотал меньше 2.5 можно взять за 2.27.

Прогноз: «Ислочь» намерена как можно скорее запрыгнуть в тройку лидеров, тогда как оппонент в плане реализации выглядит откровенно убого.

2.74 Фора «Ислочи» -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.74 на матч «Ислочь» — «Нафтан» принесёт прибыль 1740₽, общая выплата — 2740₽

Ставка: Фора «Ислочи» -2.5 за 2.74.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют больше трёх мячей.

2.31 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.31 на матч «Ислочь» — «Нафтан» принесёт чистый выигрыш 1310₽, общая выплата — 2310₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.31.

Пять причин, почему ставка зайдет