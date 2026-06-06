прогноз на матч 12-го тура чемпионата Туркменистана, ставка за 2.39

7 июня в 12-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Аркадаг» и «Небитчи». Начало игры — в 18:00 мск.

«Аркадаг»

Турнирное положение: «Аркадаг» привычно не знает себе равных во внутреннем чемпионате. Команда в 11 турах не потеряла ни одного очка.

Непобедимый «Аркадаг» наколотил 44 мяча в 11 турах. А вот в свои ворота лидер пропустил всего 5 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок команда завершила победой над «Шагадамом» (4:1). Притом, что любой пропущенный мяч в чемпионате для команды сродни неприятной сенсации.

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Даже крепкий «Алтын Асыр» был обыгран уверенно (5:0). Плюс немного ранее команда по всем статьям разнесла идущий вторым «Ахал» (4:0).

В пяти своих последних матчах «Аркадаг» наколотил аж 27 мячей. Да и вообще, проиграть лидеру достойно — уже отличная и едва ли достижимая мотивация для оппонентов.

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Состояние команды: Нет никаких оснований считать чемпионскую гонку в Туркменистане полноценной. «Аркадаг» на две головы сильнее всех так называемых конкурентов.

Вот и очные поединки с «Небитчи» для команды проходят буднично. «Аркадаг» неизменно обыгрывал соперника во всех 12 очных встречах.

«Небитчи»

Турнирное положение: «Небитчи» по традиции обосновался в группе середняков лиги. Команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

Вот только «Небитчи» на целых 7 очков отстаёт от третьей позиции. А вот с реализацией у команды полный швах: всего 6 голов в 11 матчах.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда переиграла «Копетдаг» (1:0). Да и вообще, «Небитчи» с заметной натугой доходят до владений оппонентов.

Выезд в гости к «Ашхабаду» принес разочарование (0:1). Хотя до того поединок с «Мервом» принес важнейшие три очка (2:1).

Нестабильный «Небитчи» в 5 своих последних поединках разжился двумя викториями. Команда отличилась тремя забитыми мячами при четырех пропущенных.

Состояние команды: «Небитчи» проиграл два своих последних выездных поединка. Да и вообще, команде явно не по силам тягаться с местным гегемоном.

Тылы «Небитчи» также не отличаются надёжностью. В одиннадцати матчах чемпионата в воротах команды побывало 12 мячей, и эта статистика явно ухудшится после матча с чемпионом.

На чужих полях команда в нынешнем сезоне выглядит откровенно блекло. В пяти выездных матчах она набрала всего 3 очка при всего двух забитых мячах. Ну на что, скажите, можно рассчитывать с таким багажом в гостях у «Аркадага»?!

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аркадаг» является очевидным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.16. Ничья идёт за 7.95, успех «Небитчи» — за 15.20.

Букмекеры предлагают тотал больше 2.5 за 1.50, а тотал меньше 2.5 можно взять за 2.63.

Прогноз: «Аркадаг» сметает всех и вся на своем пути, и этот поединок явно не будет исключением.

2.39 Фора «Аркадага» -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.39 на матч «Аркадаг» — «Небитчи» принесёт чистый выигрыш 1390₽, общая выплата — 2390₽

Ставка: Фора «Аркадага» -2.5 за 2.39.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют больше трёх мячей.

2.24 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.24 на матч «Аркадаг» — «Небитчи» принесёт чистый выигрыш 1240₽, общая выплата — 2240₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.24.

Пять причин, почему ставка зайдет