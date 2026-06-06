7 июня в 12-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Аркадаг» и «Небитчи». Начало игры — в 18:00 мск.
«Аркадаг»
Турнирное положение: «Аркадаг» привычно не знает себе равных во внутреннем чемпионате. Команда в 11 турах не потеряла ни одного очка.
Непобедимый «Аркадаг» наколотил 44 мяча в 11 турах. А вот в свои ворота лидер пропустил всего 5 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок команда завершила победой над «Шагадамом» (4:1). Притом, что любой пропущенный мяч в чемпионате для команды сродни неприятной сенсации.
Даже крепкий «Алтын Асыр» был обыгран уверенно (5:0). Плюс немного ранее команда по всем статьям разнесла идущий вторым «Ахал» (4:0).
В пяти своих последних матчах «Аркадаг» наколотил аж 27 мячей. Да и вообще, проиграть лидеру достойно — уже отличная и едва ли достижимая мотивация для оппонентов.
Состояние команды: Нет никаких оснований считать чемпионскую гонку в Туркменистане полноценной. «Аркадаг» на две головы сильнее всех так называемых конкурентов.
Вот и очные поединки с «Небитчи» для команды проходят буднично. «Аркадаг» неизменно обыгрывал соперника во всех 12 очных встречах.
«Небитчи»
Турнирное положение: «Небитчи» по традиции обосновался в группе середняков лиги. Команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы.
Вот только «Небитчи» на целых 7 очков отстаёт от третьей позиции. А вот с реализацией у команды полный швах: всего 6 голов в 11 матчах.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда переиграла «Копетдаг» (1:0). Да и вообще, «Небитчи» с заметной натугой доходят до владений оппонентов.
Выезд в гости к «Ашхабаду» принес разочарование (0:1). Хотя до того поединок с «Мервом» принес важнейшие три очка (2:1).
Нестабильный «Небитчи» в 5 своих последних поединках разжился двумя викториями. Команда отличилась тремя забитыми мячами при четырех пропущенных.
Состояние команды: «Небитчи» проиграл два своих последних выездных поединка. Да и вообще, команде явно не по силам тягаться с местным гегемоном.
Тылы «Небитчи» также не отличаются надёжностью. В одиннадцати матчах чемпионата в воротах команды побывало 12 мячей, и эта статистика явно ухудшится после матча с чемпионом.
На чужих полях команда в нынешнем сезоне выглядит откровенно блекло. В пяти выездных матчах она набрала всего 3 очка при всего двух забитых мячах. Ну на что, скажите, можно рассчитывать с таким багажом в гостях у «Аркадага»?!
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аркадаг» является очевидным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.16. Ничья идёт за 7.95, успех «Небитчи» — за 15.20.
Букмекеры предлагают тотал больше 2.5 за 1.50, а тотал меньше 2.5 можно взять за 2.63.
Прогноз: «Аркадаг» сметает всех и вся на своем пути, и этот поединок явно не будет исключением.
Ставка: Фора «Аркадага» -2.5 за 2.39.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют больше трёх мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.24.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Небитчи» имеет огромные проблемы с реализацией
- «Аркадаг» шикарно смотрится в атаке, забивая в среднем 4 гола за матч
- «Небитчи» крайне слабо выглядит в выездных поединках
- «Аркадаг» ни разу в истории не терял очки в матчах с «Небитчи»
- «Аркадаг» имеет сверхнадежные тылы, в среднем пропуская реже гола за матч