23 мая в матче 38-го тура чемпионата Испании по футболу сыграют «Бетис» и «Леванте». Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз на матч Бетис — Леванте с коэффициентом для ставки за 1.90.

«Бетис»

Турнирное положение: «Бетис» за тур до завершения испанской Ла Лиги имеет 57 очков в активе и уже обеспечил себе путёвку в Лигу чемпионов.

Команда занимает пятое место и на шесть баллов опережает зону выхода в Лигу Европы (топ-6), а также на 12 пунктов отстает от четвертой строчки.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках в 37-го тура национального первенства клуб на чужом поле потерпел поражение от «Барселоны» (1:3).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Перед этим коллектив уже набрал три очка, когда в предыдущем туре испанского чемпионата «Огурцы» на своем поле переиграли «Эльче» (2:1).

Не сыграют: травмированы — Бартра, Ортис и Руибаль, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: в 11-ти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Бетис» выиграл только трижды при пяти ничьих и трех поражениях.

Это вроде бы сулит хозяевам не лучшие шансы на три очка, тем не менее, они все же высоки, если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Кучо — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Ла Лиги с 11-ю голами.

«Леванте»

Турнирное положение: «Леванте» за тур до завершения испанской Ла Лиги имеет 42 очка в активе и уже обеспечил себе место в элитном дивизионе на следующий сезон.

Команда занимает 15-ю позицию и лишь на два балла опережает зону понижения в классе (18-20-я строчки), но поскольку два конкурента играют между собой в 38-м туре, может быть спокойна.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 37-го тура национального первенства клуб на своём поле одержал победу над «Мальоркой» (2:0).

Перед этим в предыдущем туре чемпионата Испании коллектив уже также набрал три балла, когда теперь уже в чужих стенах переиграл «Сельту» (3:2).

Не сыграют: травмированы — Альварес, Бруге, Эльгесабаль и Примо, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Ла Лигу, «Леванте» только выиграл.

Такая форма сулит гостям неплохие шансы на три очка, тем не менее, добиться этого им будет непросто, если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Карлос Эспи — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Ла Лиги с 10-ю голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Бетиса» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Леванте» забивали больше 4,5 голов

в трех последних матчах «Леванте» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.20, выигрыш «Леванте» — в 3.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.67 и 2.20.

Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали обе команды. При этом в данных поединках забивали больше 2,5 голов.

Между тем, в трех из четырех последних матчей гостей также забивали оба соперника, а забито было больше 4,5 голов.

1.90 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Бетис» — «Леванте» принесёт чистый выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Леванте».

2.50 Тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на матч «Бетис» — «Леванте» принесёт чистый выигрыш 1500₽, общая выплата — 2500₽

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.50