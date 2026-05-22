23 мая в матче 38-го тура чемпионата Испании по футболу сыграют «Хетафе» и «Осасуна». Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз на матч Хетафе — Осасуна с коэффициентом для ставки за 2.45.

«Хетафе»

Турнирное положение: «Хетафе» за тур до завершения испанской Ла Лиги имеет 48 очков в активе и борется за попадание в континентальные турниры.

Команда занимает седьмое место, что в зоне Лиги конференций, и на три балла отстает от зоны выхода в Лигу Европы (топ-6), а также на один пункт опережает восьмую строчку, что вне зоны еврокубков.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках в 37-го тура национального первенства клуб на чужом поле потерпел поражение от «Эльче» (0:1).

Перед этим коллектив из пригорода Мадрида уже набрал три очка, когда в предыдущем туре испанского чемпионата на своем поле переиграл «Мальорку» (3:1).

Не сыграют: травмирован — Хуанми, дисквалифицированы — Джене и Сатриано.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на Ла Лигу, «Хетафе» выиграл лишь однажды при трех поражениях и одной ничьей.

Это вроде бы сулит хозяевам не лучшие шансы на три очка, тем не менее, они все же высоки, если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Мауро Арамбарри и Мартин Сатриано, который травмирован — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне Ла Лиги с шестью голами.

«Осасуна»

Турнирное положение: «Осасуна» за тур до завершения испанской Ла Лиги имеет 42 очка в активе и уже обеспечила себе место в элитном дивизионе на следующий сезон.

Команда занимает 16-ю позицию и лишь на два балла опережает зону понижения в классе (18-20-я строчки), но поскольку два конкурента играют между собой в 38-м туре, может быть спокойна.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 37-го тура национального первенства клуб на своём поле потерпел поражение от «Эспаньола» (1:2).

Перед этим в предыдущем туре чемпионата Испании коллектив уже остался без баллов, когда снова-таки в домашних стенах проиграл «Атлетико» (1:2).

Не сыграют: травмирован — Моро, дисквалифицирован — Муньос.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Ла Лигу, «Осасуна» только проигрывала.

Такая форма сулит гостям плохие шансы даже на один балл, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Анте Будимир — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Ла Лиги с 17-ю голами.

Статистика для ставок

в шести из восьми матчей «Хетафе» забивала только одна команда

в пяти последних матчей «Осасуны» забивали больше 2,5 голов

в четырех последних матчах «Осасуна» проиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хетафе» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.45. Ничья — в 2.70, выигрыш «Осасуны» — в 3.65.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.60 и 1.47.

Прогноз: в четырех последних матчах гости проиграли. Так было и в их четырех из пяти последних выездных поединков.

Между тем, хозяева, у которых есть турнирная мотивация, выиграли в трех из пяти последних домашних матчей.

Ставка: «Хетафе» победит за 2.45.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти последних матчей «Осасуны».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 3.00