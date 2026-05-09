10 мая в 33-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Гавр» и «Марсель». Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Гавр — Марсель с коэффициентом для ставки за 2.00.

«Гавр»

Турнирное положение: «Небесные» еще не обеспечили себе спокойную жизнь. Команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

При этом «Гавр» на 4 очка опережает стыковую 16 позицию. Да и забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Небесные» не уступили «Лиллю» (1:1).

До того команда не сумела переиграть «Мец» (4:4). Да и поединок с «Анже» завершился паритетом (1:1).

В пяти своих последних матчах «Гавр» добыл пять ничьих. В этих поединках команда забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Состояние команды: «Небесные» нынче выглядят бледновато. Команда не побеждает уже без малого 3 месяца.

Причем «Гавр» традиционно неудачно противостоит «Марселю». В пяти последних очных поединках команда уступила 5 раз.

«Марсель»

Турнирное положение: «Олимпийцы» сражаются за выход в еврокубки. Команда пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Марсель» на один балл отстает от шестой позиции. При этом команда в среднем забивает 2 гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Олимпийцы» вчистую уступили «Нанту» (0:3).

До того команда не сумела одолеть кризисную «Ниццу» (1:1). Плюс чуть ранее она потерпела поражение от «Лорьяна» (0:2).

При этом «Марсель» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Олимпийцы» ныне угодили в кризис. Победы даются им уж чересчур натужно.

При этом «Марсель» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот на выезде команда разжилась 19 очками в 16 матчах.

«Олимпийцы» не побеждают уже три матча кряду. Притом, что Мейсон Гринвуд настрелял уже 15 мячей в текущем чемпионате.

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Марсель» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 3.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.

Прогноз: «Марсель» явно будет рисковать, да и «Гавр» в последних матчах выглядел не лучшим образом.

Ставка: Победа «Марселя» за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.63

