9 мая в 9-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Тобол» и «Иртыш». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Тобол — Иртыш с коэффициентом для ставки за 2.41.
«Тобол»
Турнирное положение: «Тобол» провалил старт чемпионата. Команда находится на 14 месте турнирной таблицы.
При этом «Тобол» на один пункт опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем гол за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Тобол» уступил «Женису» (0:1).
До того команда сумела одолеть «Астану» (2:1). Плюс поединок с «Каспием» завершился успехом (2:1).
В пяти своих последних матчах «Тобол» победил 2 раза. В этих поединках команда забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Состояние команды: «Тобол» нестабилен в плане результатов. Команда до последней коллизии победила 2 раза подряд.
Причем «Тобол» традиционно успешно противостоит «Иртышу». В последних пяти очных поединках команда победила 2 раза при одной коллизии.
«Иртыш»
Турнирное положение: «Иртыш» стартовал крайне неудачно. Команда пребывает на 12 месте турнирной таблицы.
Причем «Иртыш» на 2 очка оторвался от зоны вылета. При этом команда в среднем забивает гол за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Иртыш» был бит «Кайратом» (0:1).
До того команда уступила «Кызылжару» (1:2). А вот чуть ранее она потерпела поражение и от «Актобе» (0:1).
При этом «Иртыш» в 5 своих последних поединках уступил 5 раз. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Иртыш» нынче выглядит откровенно бледно. Команда уступила 5 раз кряду.
При этом «Иртыш» имеет не столь надежные тылы. Пропускает команда в среднем чаще одного мяча за матч.
Команда весьма скромно выступает на полях соперников. В четырех выездных поединках текущего чемпионата «Иртыш» добыл лишь 2 очка.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Тобол» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.93. Ничья оценена в 3.59, а победа оппонента — в скромные 3.74.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти идентичными коэффициентами — 1.87 и 1.89.
Прогноз: «Тобол» стремится отдалиться от опасной зоны, и явно быстро вскроет оборону кризисного оппонента.
Ставка: Победа «Тобола» в 1 тайме за 2.41.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники распишут паритет.
Ставка: Ничья за 3.59
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Тобол» потенциально способен прибавить в плане результатов
- «Иртыш» уступил 5 раз кряду
- Обе команды в среднем забивают один мяч за матч
- «Иртыш» в этом чемпионате еще не побеждал на полях соперников
- «Тобол» является сугубо домашней командой