прогноз на матч чемпионата Казахстана, ставка за 2.41

9 мая в 9-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Тобол» и «Иртыш». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Тобол — Иртыш с коэффициентом для ставки за 2.41.

«Тобол»

Турнирное положение: «Тобол» провалил старт чемпионата. Команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

При этом «Тобол» на один пункт опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Тобол» уступил «Женису» (0:1).

До того команда сумела одолеть «Астану» (2:1). Плюс поединок с «Каспием» завершился успехом (2:1).

В пяти своих последних матчах «Тобол» победил 2 раза. В этих поединках команда забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Состояние команды: «Тобол» нестабилен в плане результатов. Команда до последней коллизии победила 2 раза подряд.

Причем «Тобол» традиционно успешно противостоит «Иртышу». В последних пяти очных поединках команда победила 2 раза при одной коллизии.

«Иртыш»

Турнирное положение: «Иртыш» стартовал крайне неудачно. Команда пребывает на 12 месте турнирной таблицы.

Причем «Иртыш» на 2 очка оторвался от зоны вылета. При этом команда в среднем забивает гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Иртыш» был бит «Кайратом» (0:1).

До того команда уступила «Кызылжару» (1:2). А вот чуть ранее она потерпела поражение и от «Актобе» (0:1).

При этом «Иртыш» в 5 своих последних поединках уступил 5 раз. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Иртыш» нынче выглядит откровенно бледно. Команда уступила 5 раз кряду.

При этом «Иртыш» имеет не столь надежные тылы. Пропускает команда в среднем чаще одного мяча за матч.

Команда весьма скромно выступает на полях соперников. В четырех выездных поединках текущего чемпионата «Иртыш» добыл лишь 2 очка.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Тобол» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.93. Ничья оценена в 3.59, а победа оппонента — в скромные 3.74.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти идентичными коэффициентами — 1.87 и 1.89.

Прогноз: «Тобол» стремится отдалиться от опасной зоны, и явно быстро вскроет оборону кризисного оппонента.

2.41 Победа «Тобола» в 1 тайме

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники распишут паритет.

3.59 Ничья

