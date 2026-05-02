3 мая в 32-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лион» и «Ренн». Начало игры — в 21:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Лион — Ренн с коэффициентом для ставки за 2.88.

Роман ПетренкоРоман ПетренкоФутбольный эксперт LiveSport.RuПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

«Лион»

Турнирное положение: «Ткачи» еще не потеряли шансы на вторую позицию.  Команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Лион» на 6 очков отстает от идущего вторым «Ланса».  Вот только отрыв от «Лилля» измеряется лишь дополнительными показателями.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно.  «Ткачи» переиграли «Осер» (3:2).

До того команда сумела переиграть ПСЖ (2:1).  Да и поединок с «Лорьяном» завершился успехом (2:0).

В пяти своих последних матчах «Лион» добыл 3 виктории.  В этих поединках команда забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Состояние команды: «Ткачи» нынче выглядят симпатично.  Команда победила 3 раза подряд.

Причем «Лион» традиционно неудачно противостоит «Ренну».  В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при трех коллизиях.

«Ренн»

Турнирное положение: «Бретонцы» сражаются за выход в Лигу чемпионов.  Команда пребывает на 5 месте турнирной таблицы.

Причем «Ренн» на один зачетный балл отстает от топ-4.  При этом команда в среднем забивает реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно.  «Бретонцы» сумели одолеть «Нант» (2:1).

До того команда вчистую переиграла «Страсбург» (3:0).  Плюс чуть ранее она нанесла поражение «Анже» (2:1).

При этом «Ренн» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы.  Команда отличилась 11 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Бретонцы» нынче выглядят блестяще.  Команда победила 4 раза подряд.

При этом «Ренн» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч.  А вот на выезде команда разжилась 25 очками в 15 матчах.

«Бретонцы» уже больше 2 лет не побеждают в Лионе.  Так что у команды есть шикарная возможность прервать столь негативную серию.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Лион» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10.  Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.88.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.

Прогноз: «Ренн» заметно прибавил весной, к тому же весьма симпатично выглядит в атаке.

2.88Победа «Ренна»Ставка на матч #1Поставить
Ставка в размере 1000  с коэффициентом 2.88 на матч «Лион» — «Ренн»  принесёт прибыль 1880₽, общая выплата — 2880₽

Ставка: Победа «Ренна» за 2.88.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из соперников.

2.25Обе не забьютСтавка на матч #2Поставить
Ставка 1000  с коэффициентом 2.25 на матч «Лион» — «Ренн»  принесёт чистый выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: Обе не забьют за 2.25

Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Лион» в матче первого круга уступил «Ренну» (1:3)
  • «Бретонцы» победили в 4 своих последних матчах
  • «Ренн» вполне преуспевает в плане реализации
  • Лидер атак «ткачей» Павел Шульц только-только восстановился от травмы, и пока далек от оптимальной формы
  • «Ренн» победил в 4 своих последних гостевых поединках