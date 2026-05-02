3 мая в 32-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лион» и «Ренн». Начало игры — в 21:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Лион — Ренн с коэффициентом для ставки за 2.88.

«Лион»

Турнирное положение: «Ткачи» еще не потеряли шансы на вторую позицию. Команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Лион» на 6 очков отстает от идущего вторым «Ланса». Вот только отрыв от «Лилля» измеряется лишь дополнительными показателями.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Ткачи» переиграли «Осер» (3:2).

До того команда сумела переиграть ПСЖ (2:1). Да и поединок с «Лорьяном» завершился успехом (2:0).

В пяти своих последних матчах «Лион» добыл 3 виктории. В этих поединках команда забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Ткачи» нынче выглядят симпатично. Команда победила 3 раза подряд.

Причем «Лион» традиционно неудачно противостоит «Ренну». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при трех коллизиях.

«Ренн»

Турнирное положение: «Бретонцы» сражаются за выход в Лигу чемпионов. Команда пребывает на 5 месте турнирной таблицы.

Причем «Ренн» на один зачетный балл отстает от топ-4. При этом команда в среднем забивает реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Бретонцы» сумели одолеть «Нант» (2:1).

До того команда вчистую переиграла «Страсбург» (3:0). Плюс чуть ранее она нанесла поражение «Анже» (2:1).

При этом «Ренн» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Бретонцы» нынче выглядят блестяще. Команда победила 4 раза подряд.

При этом «Ренн» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. А вот на выезде команда разжилась 25 очками в 15 матчах.

«Бретонцы» уже больше 2 лет не побеждают в Лионе. Так что у команды есть шикарная возможность прервать столь негативную серию.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Лион» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.88.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.

Прогноз: «Ренн» заметно прибавил весной, к тому же весьма симпатично выглядит в атаке.

2.88 Победа «Ренна» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.88 на матч «Лион» — «Ренн» принесёт прибыль 1880₽, общая выплата — 2880₽

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из соперников.

2.25 Обе не забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Лион» — «Ренн» принесёт чистый выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

