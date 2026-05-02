3 мая в 32-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лион» и «Ренн». Начало игры — в 21:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Лион — Ренн с коэффициентом для ставки за 2.88.
«Лион»
Турнирное положение: «Ткачи» еще не потеряли шансы на вторую позицию. Команда находится на 3 месте турнирной таблицы.
При этом «Лион» на 6 очков отстает от идущего вторым «Ланса». Вот только отрыв от «Лилля» измеряется лишь дополнительными показателями.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Ткачи» переиграли «Осер» (3:2).
До того команда сумела переиграть ПСЖ (2:1). Да и поединок с «Лорьяном» завершился успехом (2:0).
В пяти своих последних матчах «Лион» добыл 3 виктории. В этих поединках команда забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Состояние команды: «Ткачи» нынче выглядят симпатично. Команда победила 3 раза подряд.
Причем «Лион» традиционно неудачно противостоит «Ренну». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при трех коллизиях.
«Ренн»
Турнирное положение: «Бретонцы» сражаются за выход в Лигу чемпионов. Команда пребывает на 5 месте турнирной таблицы.
Причем «Ренн» на один зачетный балл отстает от топ-4. При этом команда в среднем забивает реже 2 мячей за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Бретонцы» сумели одолеть «Нант» (2:1).
До того команда вчистую переиграла «Страсбург» (3:0). Плюс чуть ранее она нанесла поражение «Анже» (2:1).
При этом «Ренн» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Бретонцы» нынче выглядят блестяще. Команда победила 4 раза подряд.
При этом «Ренн» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. А вот на выезде команда разжилась 25 очками в 15 матчах.
«Бретонцы» уже больше 2 лет не побеждают в Лионе. Так что у команды есть шикарная возможность прервать столь негативную серию.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Лион» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.88.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.
Прогноз: «Ренн» заметно прибавил весной, к тому же весьма симпатично выглядит в атаке.
Ставка: Победа «Ренна» за 2.88.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из соперников.
Ставка: Обе не забьют за 2.25
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Лион» в матче первого круга уступил «Ренну» (1:3)
- «Бретонцы» победили в 4 своих последних матчах
- «Ренн» вполне преуспевает в плане реализации
- Лидер атак «ткачей» Павел Шульц только-только восстановился от травмы, и пока далек от оптимальной формы
- «Ренн» победил в 4 своих последних гостевых поединках