прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.19

2 мая в 35-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ньюкасл» и «Брайтон». Начало игры — в 17:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Ньюкасл — Брайтон с коэффициентом для ставки за 2.19.

«Ньюкасл»

Турнирное положение: «Сороки» занимают 14-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 42 очка за 34 встречи при разнице мячей 46:50.

Последние матчи: предыдущий поединок «сороки» провели неудачно, потерпев поражение от «Арсенала» (0:1) в АПЛ.

До того команда проиграла «Борнмуту» (1:2) и «Кристал Пэлас» (1:2).

Не сыграют: травмированы — Крафт, Ливраменто, Шер.

Состояние команды: «Ньюкасл» в текущем сезоне не блещут стабильностью, а последние пять игр и вовсе закончились поражениями.

«Сороки» находятся в кризисе и только чудо поможет команде Эдди Хау оказаться в еврокубках.

«Брайтон»

Турнирное положение: «Чайки» занимают шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 50 баллов за 34 тура при разнице мячей 48:39.

Последние матчи: предыдущий поединок «чайки» провели успешно, обыграв в предыдущем туре АПЛ «Челси» со счетом 3:0.

До того команда разошлась миром с «Тоттенхэмом» (2:2) и обыграла «Бернли» (2:0).

Не сыграют: травмированы — Цимас, Уэбстер.

Состояние команды: «Брайтон» является лидером пелотона, который между собой сражается за место в еврокубках.

После ужасного старта текущего календарного года, «чайки» после вылета из Кубка Англии преобразились и потерпели только одно поражение в восьми последних встречах.

Статистика для ставок

«Брайтон» не проигрывал в пяти последних встречах

«Ньюкасл» проиграл пять последних игр

Матч первого круга завершился победой «Брайтона» со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ньюкасл» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу «сорок» ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.70, а победа «Брайтона» — в 2.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.69 и 2.04.

Прогноз: «Брайтон» играет результативно и вряд ли предстоящая встреча станет исключением.

Ставка: «Брайтон» забьет больше 1,5 гола за 2.19.

Прогноз: Команды находятся в диаметрально противоположных кондициях, что вполне намекает на гостевую победу «Брайтона».

Ставка: Победа «Брайтона» за 2.70