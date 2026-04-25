26 апреля в 31-м туре первенства России по футболу сыграют «Шинник» и «СКА-Хабаровск». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Шинник — СКА-Хабаровск с коэффициентом для ставки за 2.12.

«Шинник»

Турнирное положение: Ярославцы ходят в середняках лиги.  Команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

При этом «Шинник» уже решил задачу-минимум.  Отрыв от опасной зоны составляет 11 очков.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно.  Ярославцы не уступили «Факелу» (2:2).

До того команда уверенно одолела тульский «Арсенал» (2:0).  Да и поединок с «Волгой» принес три зачетных балла (1:0).

В пяти своих последних матчах «Шинник» добыл 2 виктории.  В этих поединках команда забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Ярославцы нынче выглядят весьма симпатично.  Команда не проигрывает уже без малого 2 месяца.

Причем «Шинник» традиционно неудачно противостоит «СКА-Хабаровску».  В пяти последних очных поединках команда победила один раз при трех коллизиях.

«СКА-Хабаровск»

Турнирное положение: Хабаровчане падают все ниже и ниже.  Команда пребывает на 14 месте турнирной таблицы.

Причем «СКА-Хабаровск» лишь на 6 очков опережает зону вылета.  При этом команда в среднем забивает гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.  Хабаровчане уступили костромскому «Спартаку» (0:3).

До того команда проиграла мощному «Ротору» (1:2).  А вот чуть ранее она расписала мировую с «Челябинском» (2:2).

При этом «СКА-Хабаровск» в 5 своих последних поединках добыл 2 ничьи.  Команда отличилась 5 забитыми мячами при 12 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Хабаровчане нынче разочаровывают.  Команда не побеждает фактически 2 месяца.

При этом «СКА-Хабаровск» в среднем пропускает чуть чаще одного мяча за матч.  А вот на выезде команда разжилась 16 очками в 15 поединках.

Хабаровчане уступили дважды кряду.  Да и в четырех своих выездных поединках команда Алексея Поддубского добыла всего один балл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Шинник» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.12.  Ничья оценена в 3.23, а победа оппонента — в скромные 3.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.35 и 1.61.

Прогноз: «Шинник» проводит продуктивный отрезок, да и «армейцы» весной выглядят откровенно бледно.

Ставка: Победа «Шинника» за 2.12.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.35

Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Шинник» не проигрывает почти 2 месяца
  • Хабаровчане не могут победить уже фактически 2 месяца
  • «СКА-Хабаровск» уступил в 2 своих последних матчах
  • «Шинник» в 3 своих последних поединках добыл 7 очков
  • Ярославцы имеют весьма надежные тылы