26 апреля в 31-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лорьян» и «Страсбург». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Лорьян — Страсбург с коэффициентом для ставки за 2.10.

«Лорьян»

Турнирное положение: «Мерлузовые» ходят в середняках лиги.  Команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

При этом «Лорьян» уже вряд ли покусится на еврозону.  Отставание от нее измеряется 11 очками.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно.  «Мерлузовые» сумели одолеть «Марсель» (2:0).

Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда была бита «Лионом» (0:2).  А вот поединок с «Парижем» завершился паритетом (1:1).

В пяти своих последних матчах «Лорьян» добыл 2 виктории.  В этих поединках команда забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Состояние команды: «Мерлузовые» нынче крайне нестабильны.  Зато в трех последних домашних поединках они добыли 2 победы.

Причем «Лорьян» традиционно удачно противостоит «Страсбургу».  В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одной коллизии.

«Страсбург»

Турнирное положение: «Гонщики» еще сражаются за выход в еврокубки.  Команда пребывает на 8 месте турнирной таблицы.

Причем «Страсбург» на 9 очков отстает от топ-6.  При этом команда в среднем забивает больше гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Гонщики» уступили «Ницце» (0:2).

До того команда вчистую уступила «Ренну» (0:3).  Зато чуть ранее она учинила разгром «Майнцу» (4:0).

При этом «Страсбург» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы.  Команда отличилась 7 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Гонщики» нынче выглядят бледновато.  Команда уступила два раза подряд.

При этом «Страсбург» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч.  А вот на выезде команда разжилась лишь 16 очками в 14 матчах.

«Гонщики» не могут обыграть «Лорьян» уже два с половиной года.  Да и шансы на выход в еврозону почти минимальные.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Лорьян» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10.  Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

Прогноз: «Страсбург» нынче приуныл в плане результатов, к тому же «Лорьян» выгодно смотрится в родных стенах.

Ставка 1000  с коэффициентом 2.10 на матч «Лорьян» — «Страсбург»  принесёт чистый выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Победа «Лорьяна» за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют меньше трех мячей.

Ставка 1000  с коэффициентом 2.00 на матч «Лорьян» — «Страсбург»  позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: ТМ 2.5 за 2.00

Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Лорьян» является сугубо домашней командой
  • «Гонщики» уступили в двух своих последних матчах
  • «Страсбург» крайне неудачно выступает на чужих полях
  • «Лорьян» в последнее время успешно противостоит «гонщикам»
  • «Страсбург» не может забить 2 матча подряд