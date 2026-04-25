26 апреля в 31-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лорьян» и «Страсбург». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Лорьян — Страсбург с коэффициентом для ставки за 2.10.
«Лорьян»
Турнирное положение: «Мерлузовые» ходят в середняках лиги. Команда находится на 9 месте турнирной таблицы.
При этом «Лорьян» уже вряд ли покусится на еврозону. Отставание от нее измеряется 11 очками.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Мерлузовые» сумели одолеть «Марсель» (2:0).
До того команда была бита «Лионом» (0:2). А вот поединок с «Парижем» завершился паритетом (1:1).
В пяти своих последних матчах «Лорьян» добыл 2 виктории. В этих поединках команда забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Состояние команды: «Мерлузовые» нынче крайне нестабильны. Зато в трех последних домашних поединках они добыли 2 победы.
Причем «Лорьян» традиционно удачно противостоит «Страсбургу». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одной коллизии.
«Страсбург»
Турнирное положение: «Гонщики» еще сражаются за выход в еврокубки. Команда пребывает на 8 месте турнирной таблицы.
Причем «Страсбург» на 9 очков отстает от топ-6. При этом команда в среднем забивает больше гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Гонщики» уступили «Ницце» (0:2).
До того команда вчистую уступила «Ренну» (0:3). Зато чуть ранее она учинила разгром «Майнцу» (4:0).
При этом «Страсбург» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Гонщики» нынче выглядят бледновато. Команда уступила два раза подряд.
При этом «Страсбург» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. А вот на выезде команда разжилась лишь 16 очками в 14 матчах.
«Гонщики» не могут обыграть «Лорьян» уже два с половиной года. Да и шансы на выход в еврозону почти минимальные.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Лорьян» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.
Прогноз: «Страсбург» нынче приуныл в плане результатов, к тому же «Лорьян» выгодно смотрится в родных стенах.
Ставка: Победа «Лорьяна» за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют меньше трех мячей.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.00
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Лорьян» является сугубо домашней командой
- «Гонщики» уступили в двух своих последних матчах
- «Страсбург» крайне неудачно выступает на чужих полях
- «Лорьян» в последнее время успешно противостоит «гонщикам»
- «Страсбург» не может забить 2 матча подряд