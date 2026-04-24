25 апреля в 31-м туре первенства России по футболу сыграют «Спартак» Кострома и «Арсенал» Тула. Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Спартак Кострома — Арсенал Тула с коэффициентом для ставки за 2.12.

«Спартак» Кострома

Турнирное положение: Костромичи проводят продуктивный сезон. Команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Спартак» Кострома все равно не имеет лицензии на выступления в РПЛ, так что доигрывают первенство спокойно. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Костромичи сумели одолеть «СКА-Хабаровск» (3:0).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда была бита «Нефтехимиком» (1:3). А вот поединок с новороссийским «Черноморцем» завершился успехом (2:1).

В пяти своих последних матчах «Спартак» Кострома добыл 3 виктории. В этих поединках команда забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Состояние команды: Костромичи нынче находятся на подъеме. Команда победила три раза в 4 последних матчах.

Причем «Спартак» Кострома традиционно удачно противостоит «пушкарям». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одной коллизии.

«Арсенал» Тула

Турнирное положение: «Канониры» окопались в группе середняков лиги. Команда пребывает на 12 месте турнирной таблицы.

Причем «Арсенал» Тула на 8 очков опережает опасную зону. При этом команда в среднем забивает больше гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Канониры» не сумели обыграть «Челябинск» (0:0).

До того команда безвольно уступила «Шиннику» (0:2). А вот чуть ранее она не смогла одолеть «Торпедо» (1:1).

При этом «Арсенал» Тула в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Канониры» нынче выглядят бледновато. Команда не смогла победить 4 раза подряд.

При этом «Арсенал» Тула в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. А вот на выезде команда разжилась 20 очками в 15 матчах.

«Канониры» не могут обыграть костромичей уже 20 лет. Да и в нынешней диспозиции команда явно будет рада даже ничьей.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Спартак» Кострома в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.12. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.66.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.25 и 1.66.

Прогноз: Костромичи нынче пребывают в неплохих кондициях, тогда как туляки крайне нестабильны.

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.12 на матч «Спартак» Кострома — «Арсенал» Тула принесёт прибыль 1120₽, общая выплата — 2120₽

Прогноз: более рискованный прогноз, что второй тайм поединка принесет паритет.

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Спартак» Кострома — «Арсенал» Тула принесёт чистый выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Пять причин, почему ставка зайдет