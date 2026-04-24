25 апреля в 31-м туре первенства России по футболу сыграют «Спартак» Кострома и «Арсенал» Тула. Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Спартак Кострома — Арсенал Тула с коэффициентом для ставки за 2.12.
«Спартак» Кострома
Турнирное положение: Костромичи проводят продуктивный сезон. Команда находится на 5 месте турнирной таблицы.
При этом «Спартак» Кострома все равно не имеет лицензии на выступления в РПЛ, так что доигрывают первенство спокойно. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Костромичи сумели одолеть «СКА-Хабаровск» (3:0).
До того команда была бита «Нефтехимиком» (1:3). А вот поединок с новороссийским «Черноморцем» завершился успехом (2:1).
В пяти своих последних матчах «Спартак» Кострома добыл 3 виктории. В этих поединках команда забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Состояние команды: Костромичи нынче находятся на подъеме. Команда победила три раза в 4 последних матчах.
Причем «Спартак» Кострома традиционно удачно противостоит «пушкарям». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одной коллизии.
«Арсенал» Тула
Турнирное положение: «Канониры» окопались в группе середняков лиги. Команда пребывает на 12 месте турнирной таблицы.
Причем «Арсенал» Тула на 8 очков опережает опасную зону. При этом команда в среднем забивает больше гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Канониры» не сумели обыграть «Челябинск» (0:0).
До того команда безвольно уступила «Шиннику» (0:2). А вот чуть ранее она не смогла одолеть «Торпедо» (1:1).
При этом «Арсенал» Тула в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Канониры» нынче выглядят бледновато. Команда не смогла победить 4 раза подряд.
При этом «Арсенал» Тула в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. А вот на выезде команда разжилась 20 очками в 15 матчах.
«Канониры» не могут обыграть костромичей уже 20 лет. Да и в нынешней диспозиции команда явно будет рада даже ничьей.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Спартак» Кострома в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.12. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.66.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.25 и 1.66.
Прогноз: Костромичи нынче пребывают в неплохих кондициях, тогда как туляки крайне нестабильны.
Ставка: Победа «Спартака» Кострома за 2.12.
Прогноз: более рискованный прогноз, что второй тайм поединка принесет паритет.
Ставка: Ничья во 2 тайме за 2.30
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Спартак» Кострома победил в 2 своих последних домашних поединках
- «Канониры» не сумели победить в четырех своих последних матчах
- «Арсенал» Тула не забивает 2 матча кряду
- «Спартак» Кострома прекрасно действует на стандартах
- Костромичи уже полгода не проигрывают в родных стенах