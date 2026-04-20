прогноз на матч Чемпионшип, ставка за 2.00

21 апреля в 44-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Саутгемптон» и «Бристоль Сити». Начало игры — в 21:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Саутгемптон — Бристоль Сити с коэффициентом для ставки за 2.00.

«Саутгемптон»

Турнирное положение: «Святые» бьются за возвращение в элиту. Команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Саутгемптон» на один балл отстает от второй позиции. А вот забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Святые» одолели «Суонси» (2:1).

До того команда уверенно переиграла «Блэкберн» (3:0). Да и поединок с «Дерби» завершился успехом (2:1).

В пяти своих последних матчах «Саутгемптон» разжился 5 победами. В этих поединках команда забила 14 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Состояние команды: «Святые» нынче преуспевают в плане результатов. Команда победила 8 раз кряду.

Причем «Саутгемптон» традиционно сложно противостоит «Бристоль Сити». В последних пяти очных поединках команда победила 2 раза при двух поражениях.

«Бристоль Сити»

Турнирное положение: «Малиновки» ходят в середняках лиги. Команда пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

Причем «Бристоль Сити» уже вряд ли существенно поднимется по таблице. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Малиновки» уступили «Норвичу» (2:4).

До того команда не смогла обыграть КПР (0:0). А вот чуть ранее она с натугой переиграла «Шеффилд Юнайтед» (1:0).

При этом «Бристоль Сити» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Малиновки» нынче не блещут стабильностью. Команда не побеждает 2 матча кряду.

При этом «Бристоль Сити» в среднем пропускает чаще гола за матч. Зато вне родных стен «малиновки» выступают весьма продуктивно.

Команда одолела «святых» в двух последних очных поединках. Вот и в этой встрече «малиновки» постараются прервать победную серию соперника.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Саутгемптон» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.46. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 6.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.

Прогноз: «Святые» несутся в АПЛ, и в последних матчах выглядят весьма симпатично.

Ставка: Победа «Саутгемптона» в 1 тайме за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.00

