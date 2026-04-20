21 апреля в 44-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Саутгемптон» и «Бристоль Сити». Начало игры — в 21:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Саутгемптон — Бристоль Сити с коэффициентом для ставки за 2.00.

«Саутгемптон»

Турнирное положение: «Святые» бьются за возвращение в элиту.  Команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Саутгемптон» на один балл отстает от второй позиции.  А вот забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно.  «Святые» одолели «Суонси» (2:1).

Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда уверенно переиграла «Блэкберн» (3:0).  Да и поединок с «Дерби» завершился успехом (2:1).

В пяти своих последних матчах «Саутгемптон» разжился 5 победами.  В этих поединках команда забила 14 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Состояние команды: «Святые» нынче преуспевают в плане результатов.  Команда победила 8 раз кряду.

Причем «Саутгемптон» традиционно сложно противостоит «Бристоль Сити».  В последних пяти очных поединках команда победила 2 раза при двух поражениях.

«Бристоль Сити»

Турнирное положение: «Малиновки» ходят в середняках лиги.  Команда пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

Причем «Бристоль Сити» уже вряд ли существенно поднимется по таблице.  При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Малиновки» уступили «Норвичу» (2:4).

До того команда не смогла обыграть КПР (0:0).  А вот чуть ранее она с натугой переиграла «Шеффилд Юнайтед» (1:0).

При этом «Бристоль Сити» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы.  Команда отличилась 5 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Малиновки» нынче не блещут стабильностью.  Команда не побеждает 2 матча кряду.

При этом «Бристоль Сити» в среднем пропускает чаще гола за матч.  Зато вне родных стен «малиновки» выступают весьма продуктивно.

Команда одолела «святых» в двух последних очных поединках.  Вот и в этой встрече «малиновки» постараются прервать победную серию соперника.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Саутгемптон» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.46.  Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 6.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.

Прогноз: «Святые» несутся в АПЛ, и в последних матчах выглядят весьма симпатично.

Ставка 1000  с коэффициентом 2.00 на матч «Саутгемптон» — «Бристоль Сити»  принесёт прибыль 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Победа «Саутгемптона» в 1 тайме за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка 1000  с коэффициентом 2.00 на матч «Саутгемптон» — «Бристоль Сити»  принесёт чистый выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Обе не забьют за 2.00

Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Саутгемптон» победил в 8 последних матчах
  • «Бристоль Сити» не побеждает 2 матча кряду
  • «Святые» весной заметно прибавили в плане реализации
  • «Бристоль Сити» уже фактически потерял турнирную мотивацию
  • «Саутгемптон» в среднем набирает 2 очка в родных стенах