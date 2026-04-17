18 апреля в 30-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Хоффенхайм» и «Боруссия» Д. Начало игры — в 16:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Хоффенхайм — Боруссия Д с коэффициентом для ставки за 2.45.
«Хоффенхайм»
Турнирное положение: «Деревенские» борются за попадание в топ-4. Команда находится на 6 месте турнирной таблицы.
При этом «Хоффенхайм» лишь на 5 очков отстает от искомой четвертой позиции. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Деревенские» расписали мировую с «Аугсбургом» (2:2).
До того команда уступила «Майнцу» (1:2). А вот поединок с «РБ Лейпцигом» завершился болезненной коллизией (0:5).
В пяти своих последних матчах «Хоффенхайм» разжился одной викторией. В этих поединках команда забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 12.
Состояние команды: «Деревенские» нынче выглядят бледновато. Команда не побеждает 4 матча кряду.
Причем «Хоффенхайм» традиционно неудачно противостоит «Боруссии» Д. В пяти последних очных поединках команда победила один раз при трех поражениях.
«Боруссия» Д
Турнирное положение: «Чёрно-желтые» уже не претендуют на чемпионство. Команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы.
Причем «Боруссия» Д на 8 очков оторвался от третьей позиции. При этом команда в среднем забивает 2 мяча за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Чёрно-желтые» уступили «Байеру» (0:1).
До того команда нанесла поражение «Штутгарту» (2:0). А вот чуть ранее она переиграла еще и «Гамбург» (3:2).
При этом «Боруссия» Д в 5 своих последних поединках добыла 4 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Чёрно-желтые» имеют весьма надежные тылы. Команда имеет больше всего сухих матчей в чемпионате — 13.
При этом «Боруссия» Д в среднем пропускает аккурат гол за матч. Да и в плане реализации дортмундцы выглядят симпатично.
В этом поединке «чёрно-желтые» явно будут действовать первым номером. Плюс в хорошей форме находится Серу Гирасси.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Боруссия» Д в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 2.54.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.47 и 2.55.
Прогноз: «Деревенские» нынче находятся в кризисе, тогда как дортмундцы прекрасно атакуют.
Ставка: Победа «Боруссии» Д за 2.45.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.20
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Чёрно-желтые» провели 13 сухих матчей в чемпионате
- «Боруссия» Д одолела «деревенских» в двух последних очных поединках
- «Хоффенхайм» не побеждал в 4 последних поединках
- «Деревенские» неизменно пропускали в 7 своих последних матчах
- «Чёрно-желтые» забили 9 мячей в 5 своих последних поединках