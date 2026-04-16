17 апреля в 29-м туре первенства России по футболу сыграют «Торпедо» и КАМАЗ. Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Торпедо — КАМАЗ с коэффициентом для ставки за 2.25.
«Торпедо»
Турнирное положение: Торпедовцы уже вряд ли поборются за стыки. Команда находится на 12 месте турнирной таблицы.
При этом «Торпедо» на 10 очков отстает от топ-4. А вот забивает команда в среднем гол за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Торпедовцы не смогли переиграть тульский «Арсенал» (1:1).
До того команда едва спаслась в матче с «Уфой» (1:1). А вот поединок со «СКА-Хабаровском» принес три зачетных балла (4:1).
В пяти своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Торпедо» забило 10 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Состояние команды: Торпедовцы весной относительно преуспевают в плане игры и результатов. Команда не уступила в 5 своих последних поединках.
Причем «Торпедо» традиционно сложно противостоит «Шиннику». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при одном поражении.
КАМАЗ
Турнирное положение: Челнинцы сражаются за выход в стыки. Команда пребывает на 6 месте турнирной таблицы.
Причем КАМАЗ на 5 очков отстает от искомой зоны стыков. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Челнинцы не смогли одолеть «Нефтехимик» (0:0).
До того команда подписала мировую с «Шинником» (0:0). Да и чуть ранее она расписала паритет с «Факелом» (0:0).
При этом КАМАЗ в 5 своих последних поединках победил один раз. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: Челнинцы имеют достаточно надежные тылы. Команда в среднем забивает аккурат гол за матч.
При этом КАМАЗ не может отличиться уже 3 матча подряд. Зато ершистые челнинцы не проигрывают 5 матчей кряду.
Челнинцы испытывают кризис жанра в плане реализации. Да и на чужих полях команда набрала 19 очков в 14 поединках.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Торпедо» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.15, а победа оппонента — в скромные 3.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.35 и 1.53.
Прогноз: «Торпедо» способно прибавить в плане реализации, тогда как челнинцы забивают с огромнейшей натугой.
Ставка: Победа «Торпедо» за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.35
Пять причин, почему ставка зайдет
- КАМАЗ не забивает уже 3 матча кряду
- «Торпедо» не проигрывает 5 матчей кряду
- Челнинцы уже два с половиной года не обыгрывают «Торпедо»
- Москвичи забили 10 мячей в 5 своих последних матчах
- «Торпедо» имеет шикарный подбор атакующих исполнителей