Греческий АЕК сыграет против испанского клуба «Райо Вальекано» в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций. Поединок пройдёт 16 апреля, начало — в 22:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч АЕК — Райо Вальекано с коэффициентом для ставки за 2.55.

Путь в плей-офф: В 1/8 финала Лиги конференций АЕК переиграл словенский «Целе» (0:2 — поражение дома, 4:0 — победа в гостях).

В плей-офф еврокубка греческий клуб вышел с 3-го места, набрав 13 очков. АЕК одержал победы в матчах против румынской команды «Университатя Крайова» (3:2), турецкого «Самсунспора» (2:1), итальянской «Фиорентины» (1:0), «Абердина» (6:0) и сыграл вничью с ирландским коллективом «Шемрок Роверс» (1:1).

Последние матчи: В первом матче четвертьфинала Лиги конференций АЕК потерпел крупное поражение от испанского «Райо Вальекано» (0:3). Греческий клуб фактически лишился шансов на выход в полуфинал еврокубка.

Не сыграют: Из строя выбыл травмированный Александр Кайенс. Из-за перебора жёлтых карточек встречу пропустит Лука Йович.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: В последних пяти матчах греческий клуб одержал две победы, сыграл одну встречу вничью и потерпел два поражения.

Путь в плей-офф: В 1/8 финала Лиги конференций «Райо Вальекано» с трудом преодолел барьер в лице турецкого клуба «Самсунспор» (0:1 — поражение дома, 3:1 — победа в гостях). «Райо Вальекано» вышел в 1/8 финала Лиги конференций напрямую. Испанцы в основном этапе еврокубка финишировали на 5-м месте, набрав 13 очков: 4 победы, 1 ничья и 1 поражение. Представитель Примеры в основном этапе сыграл вничью с «Хеккеном» (2:2) и одержал победы в поединках против македонской «Шкендии» (2:0), польского «Леха» (3:2), «Дриты» из Косово (3:0), польской «Ягеллонии» (2:1).

Последние матчи: «Райо Вальекано» одной ногой в полуфинале Лиги конференций. Испанский клуб на домашней арене разгромил АЕК (3:0). В первом тайме по голу забили Ильяс Ахомах и Унаи Лопес. Во второй половине встречи пенальти реализовал Иси Палазон.

Не сыграют: «Райо Вальекано» не сможет рассчитывать на травмированного Диего Мендеса.

Состояние команды: В среднем за матч испанский клуб забивает по голу. Поединок против АЕКа стал исключением для футболистов «Райо Вальекано». В последних пяти матчах клуб Ла Лиги одержал две победы и потерпел три поражения.

Коэффициенты букмекеров: На победу АЕКа ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.55, а победа «Райо Вальекано» — в 3.55.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.82 и 2.00.

Прогноз: «Райо Вальекано» фактически обеспечил место в полуфинале Лиги конференций. Испанцы могут сыграть от обороны в ответной игре против греков, на повторную победу клуба Ла Лиги не стоит рассчитывать.

Ставка: Фора «Райо Вальекано» (0) с коэффициентом 2.55.

Прогноз: Можно также сыграть на результативности поединка, в первом матче «Райо Вальекано» забил три безответных гола. Стоит ожидать от команд очередного открытого футбола.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.82.