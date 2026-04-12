прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 2.83

13 апреля в 31-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Леванте» и «Хетафе». Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Леванте — Хетафе с коэффициентом для ставки за 2.83.

«Леванте»

Турнирное положение: «Лягушки» бьются за выживание в элите. Команда находится на 19 месте турнирной таблицы.

При этом «Леванте» на 5 очков отстает от спасительной 17 позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Лягушки» были биты «Реал Сосьедадом» (0:2).

До того команда нанесла поражение «Овьедо» (4:2). А вот поединок с «Райо Вальекано» завершился паритетом (1:1).

В пяти своих последних матчах «Леванте» победил 2 раза. В этих поединках команда забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Состояние команды: «Лягушки» нынче относительно преуспевают в плане результатов. Команда вполне способна выбраться из зоны вылета.

Причем «Леванте» традиционно неудачно противостоит «Хетафеу». В последних пяти очных поединках команда победила один раз при двух поражениях.

«Хетафе»

Турнирное положение: «Городские» бьются за выход в еврокубки. Команда пребывает на 8 месте турнирной таблицы.

Причем «Хетафе» на 3 очка отстает от искомой шестой позиции. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Городские» переиграли «Атлетик» (2:0).

До того команда сумела одолеть «Эспаньол» (2:1). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Атлетико» (0:1).

При этом «Хетафе» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Городские» заметно прибавили в плане результатов. Команда победила в двух своих последних поединках.

При этом «Хетафе» в среднем пропускает гол за матч. А вот на чужих полях «городские» разжились 20 зачетными баллами в 15 поединках.

Команда заметно прибавила в весеннем цикле. «Городские» постараются подтянуться к зоне еврокубков.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Леванте» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.75. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 2.83.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.52 и 2.40.

Прогноз: «Хетафе» настроен побороться за топ-6, да и оппонент забивает с некоторой натугой.

Ставка: Победа «Хетафе» за 2.83.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники распишут мировую.

