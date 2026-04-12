13 апреля в 31-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Леванте» и «Хетафе». Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Леванте — Хетафе с коэффициентом для ставки за 2.83.
«Леванте»
Турнирное положение: «Лягушки» бьются за выживание в элите. Команда находится на 19 месте турнирной таблицы.
При этом «Леванте» на 5 очков отстает от спасительной 17 позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Лягушки» были биты «Реал Сосьедадом» (0:2).
До того команда нанесла поражение «Овьедо» (4:2). А вот поединок с «Райо Вальекано» завершился паритетом (1:1).
В пяти своих последних матчах «Леванте» победил 2 раза. В этих поединках команда забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Состояние команды: «Лягушки» нынче относительно преуспевают в плане результатов. Команда вполне способна выбраться из зоны вылета.
Причем «Леванте» традиционно неудачно противостоит «Хетафеу». В последних пяти очных поединках команда победила один раз при двух поражениях.
«Хетафе»
Турнирное положение: «Городские» бьются за выход в еврокубки. Команда пребывает на 8 месте турнирной таблицы.
Причем «Хетафе» на 3 очка отстает от искомой шестой позиции. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Городские» переиграли «Атлетик» (2:0).
До того команда сумела одолеть «Эспаньол» (2:1). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Атлетико» (0:1).
При этом «Хетафе» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Городские» заметно прибавили в плане результатов. Команда победила в двух своих последних поединках.
При этом «Хетафе» в среднем пропускает гол за матч. А вот на чужих полях «городские» разжились 20 зачетными баллами в 15 поединках.
Команда заметно прибавила в весеннем цикле. «Городские» постараются подтянуться к зоне еврокубков.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Леванте» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.75. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 2.83.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.52 и 2.40.
Прогноз: «Хетафе» настроен побороться за топ-6, да и оппонент забивает с некоторой натугой.
Ставка: Победа «Хетафе» за 2.83.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники распишут мировую.
Ставка: Ничья за 3.00
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Городские» победили в 2 последних матчах
- «Хетафе» пропустил всего один раз в двух последних поединках
- «Лягушки» не блистают стабильностью результатов
- «Леванте» на своем поле набрал всего 14 очков в 15 поединках
- «Хетафе» весьма неплохо выступает в гостях