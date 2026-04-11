12 апреля в 29-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ницца» и «Гавр». Начало игры — в 18:15 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Ницца — Гавр с коэффициентом для ставки за 2.54.

Роман ПетренкоРоман ПетренкоФутбольный эксперт LiveSport.RuПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

«Ницца»

Турнирное положение: «Орлята» бьются за сохранение прописки в Лиге 1.  Команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

При этом «Ницца» на 4 очка опережает опасную зону.  При этом команда в среднем забивает больше гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Орлята» уступили «Страсбургу» (1:3).

Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда была бита мощным ПСЖ (0:4).  Зато поединок с «Анже» завершился викторией (2:0).

В пяти своих последних матчах «Ницца» добыла одну победу.  В этих поединках команда забила 3 мяча, пропустив в свои ворота 11.

Состояние команды: «Орлята» испытывают явный кризис жанра.  Команда уступила дважды кряду.

Причем «Ницца» традиционно удачно противостоит «Гавру».  В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при двух поражениях.

«Гавр»

Турнирное положение: «Небесные» сражаются за выживание.  Команда пребывает на 14 месте турнирной таблицы.

Причем «Гавр» на 5 зачетных баллов оторвался от опасной зоны.  При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Небесные» не смогли одолеть «Осер» (1:1).

До того команда потерпела поражение от «Парижа» (2:3).  А вот чуть ранее она расписала мировую с «Лионом» (0:0).

При этом «Гавр» в 5 своих последних поединках добыл 2 ничьи.  Команда отличилась 3 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Небесные» нынче выглядят бледновато.  Команда не побеждает 6 матчей кряду.

При этом «Гавр» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч.  К тому же на выезде команда разжилась лишь 6 очками.

«Небесные» наверняка не будут лишь обороняться.  Команда явно постарается максимально преуспеть в контригре.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Ницца» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.92.  Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью идентичными коэффициентами — 1.90 и 1.90.

Прогноз: «Ницца» нынче пребывает в заметном кризисе, да и «небесные» достаточно ершисты.

2.54 Первый гол забьет «Гавр»
Ставка в размере 1000  с коэффициентом 2.54 на матч «Ницца» — «Гавр»  принесёт чистый выигрыш 1540₽, общая выплата — 2540₽

Ставка: Первый гол забьет «Гавр» за 2.54.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

2.00 Обе не забьют
Ставка 1000  с коэффициентом 2.00 на матч «Ницца» — «Гавр»  принесёт прибыль 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Обе не забьют за 2.00

Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Ницца» уступила в 2 последних матчах
  • «Орлята» в среднем пропускают фактически 2 гола за матч
  • Соперники не играли вничью друг с другом в 5 последних очных поединках
  • «Орлята» дома набрали всего 17 очков в 14 матчах
  • «Ницца» пропустила 7 мячей в 2 последних поединках