12 апреля в 32-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Дженоа» и «Сассуоло». Начало игры — в 13:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Дженоа — Сассуоло с коэффициентом для ставки за 2.14.

«Дженоа»

Турнирное положение: «Грифоны» еще не обеспечили себе спокойную жизнь.  Команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

При этом «Дженоа» на 6 очков опережает опасную зону.  А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Грифоны» уступили «Ювентусу» (0:2).

До того команда потерпела поражение от «Удинезе» (0:2).  Зато поединок с «Вероной» завершился уверенным успехом (2:0).

В пяти своих последних матчах «Дженоа» добыл 2 победы.  В этих поединках команда забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 7.

Состояние команды: «Грифоны» нынче крайне нестабильны.  Команда чередует яркие поединки с неудачными.

Причем «Дженоа» традиционно удачно противостоит «Сассуоло».  В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при двух паритетах.

«Сассуоло»

Турнирное положение: «Нероверди» окопались в середняках лиги.  Команда пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

Причем «Сассуоло» на 12 очков отстает от еврозоны.  При этом команда в среднем забивает больше гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно.  «Нероверди» переиграли «Кальяри» (2:1).

До того команда не уступила «Ювентусу» (1:1).  А вот чуть ранее она досадным образом уступила «Болонье» (0:1).

При этом «Сассуоло» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы.  Команда отличилась 6 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Нероверди» проводят достаточно продуктивный отрезок.  Команда не уступила в 2 своих последних матчах.

При этом «Сассуоло» в среднем пропускает чаще гола за матч.  Плюс «нероверди» уже пять лет не могут обыграть «грифонов».

«Нероверди» намерены закрепиться на экваторе таблицы.  Да и пора бы вернуться на забивной путь Доменико Берарди.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Дженоа» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.14.  Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.15 и 1.66.

Прогноз: «Дженоа» пытается оторваться от группы аутсайдеров, к тому же традиционно успешно противостоит «Сассуоло».

Ставка: Победа «Дженоа» за 2.14.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.15

Пять причин, почему ставка зайдет

  • Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч
  • «Сассуоло» уступил «Дженоа» в 3 последних очных поединках
  • «Дженоа» уже 5 лет не проигрывает «нероверди»
  • «Грифоны» до последней коллизии победили в двух домашних матчах кряду
  • «Дженоа» максимально мотивирована отдалиться от опасной зоны