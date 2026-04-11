12 апреля в 32-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Дженоа» и «Сассуоло». Начало игры — в 13:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Дженоа — Сассуоло с коэффициентом для ставки за 2.14.
«Дженоа»
Турнирное положение: «Грифоны» еще не обеспечили себе спокойную жизнь. Команда находится на 14 месте турнирной таблицы.
При этом «Дженоа» на 6 очков опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Грифоны» уступили «Ювентусу» (0:2).
До того команда потерпела поражение от «Удинезе» (0:2). Зато поединок с «Вероной» завершился уверенным успехом (2:0).
В пяти своих последних матчах «Дженоа» добыл 2 победы. В этих поединках команда забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 7.
Состояние команды: «Грифоны» нынче крайне нестабильны. Команда чередует яркие поединки с неудачными.
Причем «Дженоа» традиционно удачно противостоит «Сассуоло». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при двух паритетах.
«Сассуоло»
Турнирное положение: «Нероверди» окопались в середняках лиги. Команда пребывает на 10 месте турнирной таблицы.
Причем «Сассуоло» на 12 очков отстает от еврозоны. При этом команда в среднем забивает больше гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Нероверди» переиграли «Кальяри» (2:1).
До того команда не уступила «Ювентусу» (1:1). А вот чуть ранее она досадным образом уступила «Болонье» (0:1).
При этом «Сассуоло» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Нероверди» проводят достаточно продуктивный отрезок. Команда не уступила в 2 своих последних матчах.
При этом «Сассуоло» в среднем пропускает чаще гола за матч. Плюс «нероверди» уже пять лет не могут обыграть «грифонов».
«Нероверди» намерены закрепиться на экваторе таблицы. Да и пора бы вернуться на забивной путь Доменико Берарди.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Дженоа» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.14. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.15 и 1.66.
Прогноз: «Дженоа» пытается оторваться от группы аутсайдеров, к тому же традиционно успешно противостоит «Сассуоло».
Ставка: Победа «Дженоа» за 2.14.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.15
Пять причин, почему ставка зайдет
- Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч
- «Сассуоло» уступил «Дженоа» в 3 последних очных поединках
- «Дженоа» уже 5 лет не проигрывает «нероверди»
- «Грифоны» до последней коллизии победили в двух домашних матчах кряду
- «Дженоа» максимально мотивирована отдалиться от опасной зоны