12 апреля в 32-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Кристал Пэлас» и «Ньюкасл». Начало встречи — в 16:00 мск. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз на матч Кристал Пэлас — Ньюкасл с коэффициентом для ставки за 1.74.

«Кристал Пэлас»

Турнирное положение: «Кристал Пэлас» находится на 14-м месте в таблице АПЛ. Команда набрала 39 очков в 30 встречах.

У «Кристал Пэлас» 10 побед, 9 ничьих и 11 поражений. Разница мячей составляет 33-35.

Последние матчи: Ранее «Кристал Пэлас» порадовал фанатов в первом матче 1/4 финала Лиги конференций с «Фиорентиной». Была одержана разгромная победа со счетом 3:0.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

В последних пяти встречах с учетом всех турниров «Кристал Пэлас» ни разу не проиграл.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: Команда Оливера Гласнера постепенно выходит из кризиса, несмотря на то что летом клуб, вероятно, расстанется со своим наставником. После провальной зимней серии, когда поражения следовали одно за другим, «орлы» заметно прибавили: в их игре появилась уверенность.

На этой неделе «орлы» провели один из лучших матчей сезона, разгромив «Фиорентину» со счетом 3:0 в Лондоне. Теперь главный вопрос — смогут ли они сохранить такую форму во встрече с «Ньюкаслом».

«Ньюкасл»

Турнирное положение: В таблице АПЛ «сороки» находятся на 12-й позиции. Набрано 42 очко по итогам 31 поединка.

«Ньюкасл» добился 12 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпел 13 поражений при разнице мячей 44:45.

Последние матчи: «Ньюкасл» проиграл два последних матча подряд. Команда уступила «Сандерленду» в АПЛ и «Барселоне» в Лиге чемпионов. В этих поединках «сороки» забили три гола и пропустили девять мячей.

В марте из шести встреч с учетом всех турниров «Ньюкасл» выиграл два.

Состояние команды: Подопечные Эдди Хау проводят неоднозначный сезон: команда чаще сталкивается с трудностями, чем стабильно добивается положительных результатов. Их форма далека от провальной, но и назвать ее оптимальной нельзя. Чтобы рассчитывать на еврокубки, «Ньюкаслу» необходимо прибавить в концовке сезона.

Перед международной паузой команда уступила «Сандерленду» (1:2), причем уже во второй раз за сезон. Это поражение стало серьезным ударом, и теперь болельщики ждут от «сорок» уверенной реакции в ближайших матчах.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Ньюкасл» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.26. Ничья оценена в 3.54, а победа оппонента — в 3.06.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.73 и 2.10.

Прогноз: Обе команды предпочитают атакующий, открытый стиль игры, из-за чего их матчи нередко получаются зрелищными и результативными. «Пэлас» подходит к встрече на эмоциональном подъеме после уверенной победы над «фиалками», что может добавить уверенности хозяевам.

Ставка: ТБ 2.5 гола за 1.74.

Прогноз: «Сороки» стремятся реабилитироваться после двух поражений кряду. Встреча может завершиться ничейным исходом.

Ставка: ничья за 3.54

Пять причин, почему ставка зайдет