8 апреля в 1/4 финала плей-офф Лиги Европы по футболу сыграют «Брага» и «Бетис». Начало игры — в 19:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Брага — Бетис с коэффициентом для ставки за 2.45.
«Брага»
Турнирное положение: «Оружейники» в своем чемпионате не особенно преуспевают. Команда находится на 4 месте турнирной таблицы.
При этом «Брага» на 3 очка оторвалась от пятой позиции. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Оружейники» одолели «Морейренсе» (1:0).
До того команда потерпела поражение от «Порту» (1:2). А вот поединок с «Ференцварошем» завершился уверенной викторией (4:0).
В пяти своих последних матчах «Брага» победила 2 раза. В этих поединках команда забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Состояние команды: «Оружейники» в последнее время выглядят вполне прилично. Команда вполне способна побороться за победу в Лиге Европы.
Причем «Брага» традиционно сложно противостоит «Бетису». В обоих очных поединках соперники подписали мировую.
«Бетис»
Турнирное положение: «Бетикос» борются за выход в еврокубки. Команда пребывает на 5 месте турнирной таблицы.
Причем «Бетис» на 12 зачетных баллов отстает от топ-4. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бетикос» не смогли одолеть «Эспаньол» (0:0).
До того команда была повержена «Атлетиком» (1:2). А вот чуть ранее она учинила разгром «Панатинаикосу» (4:0).
При этом «Бетис» в 5 своих последних поединках одержал одну победу. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Бетикос» переживают непростой период. Команда не побеждает 2 матча кряду.
При этом «Бетис» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. Плюс все никак не выберется из лазарета Иско.
Довольно продуктивный сезон проводит Антони. Бразилец настрелял 7 мячей в Ла Лиге и еще 5 в Лиге Европы.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Брага» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.33, а победа оппонента — в скромные 2.83.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.95 и 1.86.
Прогноз: «Оружейники» ныне выглядят весьма симпатично, да и «Бетис» переживает непростой период.
Ставка: Победа «Браги» за 2.45.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники подпишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья за 3.33
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Бетис» не побеждал в 2 своих последних поединках
- «Брага» в среднем пропускает аккурат гол за матч
- «Оружейники» в среднем забивают 2 мяча за матч
- «Бетис» уступил в 3 последних выездных поединках
- Привычно эффективен форвард «Браги» Рикарду Орта, отличившийся 13 голами в португальском чемпионате и еще тремя в Лиге Европы