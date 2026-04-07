8 апреля в 1/4 финала плей-офф Лиги Европы по футболу сыграют «Брага» и «Бетис». Начало игры — в 19:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Брага — Бетис с коэффициентом для ставки за 2.45.

«Брага»

Турнирное положение: «Оружейники» в своем чемпионате не особенно преуспевают. Команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Брага» на 3 очка оторвалась от пятой позиции. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Оружейники» одолели «Морейренсе» (1:0).

До того команда потерпела поражение от «Порту» (1:2). А вот поединок с «Ференцварошем» завершился уверенной викторией (4:0).

В пяти своих последних матчах «Брага» победила 2 раза. В этих поединках команда забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: «Оружейники» в последнее время выглядят вполне прилично. Команда вполне способна побороться за победу в Лиге Европы.

Причем «Брага» традиционно сложно противостоит «Бетису». В обоих очных поединках соперники подписали мировую.

«Бетис»

Турнирное положение: «Бетикос» борются за выход в еврокубки. Команда пребывает на 5 месте турнирной таблицы.

Причем «Бетис» на 12 зачетных баллов отстает от топ-4. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бетикос» не смогли одолеть «Эспаньол» (0:0).

До того команда была повержена «Атлетиком» (1:2). А вот чуть ранее она учинила разгром «Панатинаикосу» (4:0).

При этом «Бетис» в 5 своих последних поединках одержал одну победу. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Бетикос» переживают непростой период. Команда не побеждает 2 матча кряду.

При этом «Бетис» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. Плюс все никак не выберется из лазарета Иско.

Довольно продуктивный сезон проводит Антони. Бразилец настрелял 7 мячей в Ла Лиге и еще 5 в Лиге Европы.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Брага» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.33, а победа оппонента — в скромные 2.83.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.95 и 1.86.

Прогноз: «Оружейники» ныне выглядят весьма симпатично, да и «Бетис» переживает непростой период.

2.45 П1 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.45 на матч «Брага» — «Бетис» принесёт прибыль 1450₽, общая выплата — 2450₽

Ставка: Победа «Браги» за 2.45.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники подпишут мирное соглашение.

3.33 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.33 на матч «Брага» — «Бетис» позволит вывести на карту выигрыш 2330₽, общая выплата — 3330₽

Ставка: Ничья за 3.33

