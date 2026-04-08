В среду, 8 апреля, «Брага» на своем поле примет «Бетис» в рамках первого матча 1/4 финала Лиги Европы УЕФА. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

45+4' Звучит свисток на перерыв! «Брага» ведет 1:0! Отдыхаем 15 минут...

45+3' Пау Виктор («Брага») получил передачу-черпачок от партнера и пробил в касание — мяч пролетел рядом со штангой.

45+2' Жуан Моутинью («Брага») показал что будет сбрасывать пяткой пас, а сам зарядил с центра штрафной, но попал в защитника.

45+1' Альваро Фидальго («Бетис») пробил крученым ударом с линии штрафной, но мяч надежно в руки забрал голкипер хозяев.

45' 3 минуты добавлено к первому тайму!

43' Дальний заброс вперед от Лукаша Горничека («Брага»), там падает на газон Пау Виктор («Брага») но судья не реагирует на это.

42' Пабло Форнальс («Бетис») получил мяч на линии штрафной справа и пробил низом — Лукаш Горничек («Брага») был надежен в воротах.

41' Флориан Гриллич («Брага») сфолил на вратаре гостей при подаче углового и судья это увидел.

40' Софьян Амрабат («Бетис») выбил мяч на угловой после сольного прохода Габриэля Мартинеса («Брага»).

39' Рикарду Орта («Брага») решил пойти в обыгрыш на границе штрафной, но его уверенно остановил Натан («Бетис»).

38' Пабло Форнальс («Бетис») получил по ногам на чужой половине поля — это перспективный стандарт для гостей.

37' Хуан Эрнандес («Бетис») невероятно открылся на линии вратарской и пробил головой в упор, но Лукаш Горничек («Брага») успел сложиться и отбил мяч!

35' Флориан Гриллич («Брага») упал возле своей штрафной и таким образом в падении выбил мяч из-под ног Марка Рока («Бетис»).

33' Пау Лопес («Бетис») через короткий пас разыграл свободный от своих ворот — пошла очередная позиционная атака гостей.

32' Габриэля Мартинеса («Брага») вывели на удар с левого угла штрафной, тот сместился к воротам и пробил прямо во вратаря.

31' Марк Рока («Бетис») забросил в штрафную с фланга, но там никого из партнеров не было.

30' «Бетис» перехватил инициативу и взял мяч под свой контроль. Он проводит неспешную позиционную атаку.

28' Обостряющая передача в разрез от Абде Эза («Бетис») была прочитана защитниками хозяев, на этом опасная атака гостей завершилась.

27' Абде Эз («Бетис») вырвался на оперативный простор в углу штрафной и пробил в угол — Лукаш Горничек («Брага») в падении отвел угрозу от своих ворот.

25' Марк Бартра («Бетис») выпрыгнул выше всех в штрафной соперника и пробил головой после навеса — мяч черканул штангу и улетел за лицевую линию.

23' Сику Ньякате («Брага») зарядил с локтя Хуану Эрнандесу («Бетис») и получил свою желтую карточку!

22' Габриэль Мартинес («Брага»)пытался пройти по лицевой линии через левый фланг, но упустил мяч.

21' Отличный сольный проход Пау Виктора («Брага») в штрафную гостей, но в последний момент у него из под ноги мяч выбил Айтор Руибаль («Бетис»).

20' Лукаш Горничек («Брага») поймал мяч в руки после дальнего заброса в его штрафную, а затем быстро начал атаку своей команды.

18' Вынужденная замена у «Браги»: поле покинул Диего Родригес, а вместо него игру продолжит Жуан Моутинью.

17' Диего Родригес («Брага») сел на газон — ему нужна медицинская помощь. Небольшая пауза в игре.

15' Хуан Эрнандес («Бетис») подключился к атаке по левой бровке, но мяч после передачи попал ему в пятку и отскочил сопернику.

14' Много жесткой борьбы в центре поля. Мяч долго не держится ни у одной из команд.

13' Пау Лопес («Бетис») помог выйти партнерам из-под прессинга и сильно вынес мяч вперед.

11' А вот и первая желтая карточка в матче: Софьян Амрабат («Бетис») въехал в ноги Диего Родригесу («Брага») и увидел перед собой горчичник.

10' Натан («Бетис») грубовато сыграл в прессинге и сфолил в линии атаки.

09' Марк Бартра («Бетис») выполнил дальнюю диагональ на линию штрафной соперника — там надежно головой сыграл Виктор Гомес («Брага»).

07' Мяч влетел в ворота «Браги» после розыгрыша стандарта, но поднят флажок арбитра — это офсайд! Гол не засчитан!

06' Брайт Аррей-Мби («Брага») грубо срубил в центре поля соперника — будет стандарт у гостей.

05' Г-ООООООООО-Л! «Брага» — 1:0! Флориан Гриллич! Диего Родригес подал первый угловой в матче на ближнюю штангу, а Флориан Гриллич пробил в падении пяткой и попал в ближний угол!

03' Пау Виктор («Брага») сыграл на коротке в штрафной на Рикарду Орта («Брага»), тот пробил с носка, но попал прямо в голкипера.

02' Хозяева с первых секунд взяли мяч под свой контроль, но пока острых атак не было.

01' Раздается свисток арбитра! Матч «Брага» — «Бетис» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

19:43 Главные действующие лица появляются на газоне «Городского стадиона» в Браге. Звучит гимн Лиги Европы. Команды приветствуют друг друга. Игра вот-вот начнется!

19:40 Сегодня в Браге облачно, во время матча температура будет около +13℃.

19:35 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

19:30 Главным арбитром встречи назначен Феликс Цвайер из Германии.

19:25 Сегодняшний матч пройдет на «Городском стадионе» в Браге, который вмещает 30 286 зрителей.

19:15 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала Лиги Европы «Брага» — «Бетис». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Брага»: Горничек Лукаш, Гомес Виктор, Лагербильке Густав, Ньякате Сику, Аррей-Мби Брайт, Родригес Диего, Горби Жан-Батист, Гриллич Флориан, Мартинес Габриэль, Виктор Пау, Орта Рикарду.

«Бетис»: Лопес Пау, Руибаль Айтор, Бартра Марк, Натан, Родригес Рикардо, Фидальго Альваро, Амрабат Софьян, Рока Марк, Форнальс Пабло, Эрнандес Хуан, Эз Абде.

«Брага»

«Брага» уверенно провела общий этап Лиги Европы и заняла в итоге шестое место, поэтому пропустила стадию 1/16 финала. В 1/8 финала португальский клуб встречался с венгерским «Ференцварошем». В первом матче «Брага» уступила в гостях (0:2) и знатно напугала своих поклонников, но через неделю разгромила дома соперника со счетом 4:0 и прошла в четвертьфинал.

В чемпионате Португалии у «Браги» дела идут не лучшим образом — она занимает четвертое место и подняться выше уже вряд ли сможет, слишком большое отставание от третьей строчки (17 баллов). В последнем туре «Брага» играла на выезде против «Морейренси» и победила соперника минимальным счетом (1:0).

«Бетис»

«Бетис» еще более уверенно отыграл общий этап, нежели его сегодняшний соперник и занял в турнирной таблице четвертое место. Свой путь в плей-офф турнира команда начала с 1/8 финала, где встретилась с греческим Панатинаикосом. В первом матче испанский клуб проиграл на выезде (0:1), но затем взял убедительный реванш дома (4:0).

В чемпионате Испании «Бетис» держит марку и довольно уверенно сражается с топовыми испанскими коллективами. В данный момент команда занимает пятую строчку и борется за место в Лиге Европы на следующий сезон. В последнем туре «Бетис» скатал домашнюю нулевую ничью с Эспаньолом.

Личные встречи

Между собой «Брага» и «Бетис» в официальных матчах не играли. До этого были только две товарищеские встречи, обе завершились вничью: в 2013-м (0:0) и в 2018-м (1:1).

