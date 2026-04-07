прогноз на матч чемпионата Узбекистана, ставка за 2.00

8 апреля в 6-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют АГМК и «Сурхан». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч АГМК — Сурхан с коэффициентом для ставки за 2.00.

АГМК

Турнирное положение: АГМК стартовал крайне неудачно. Команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

При этом АГМК набрал лишь 4 очка в 5 турах. А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. АГМК уступил «Пахтакору» (1:3).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда сумела переиграть «Кызылкум» (1:0). А вот поединок с кризисной «Согдианой» завершился паритетом (2:2).

В пяти своих последних матчах АГМК победил один раз. В этих поединках команда забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 7.

Состояние команды: АГМК имеет проблемы с надежностью тылов. Команда пропускает в среднем чаще одного мяча за матч.

Причем АГМК традиционно неудачно противостоит «Сурхану». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при трех коллизиях.

«Сурхан»

Турнирное положение: «Сурхан» пока окопался в середняках лиги. Команда пребывает на 9 месте турнирной таблицы.

Причем «Сурхан» лишь на 3 очка оторвался от опасной зоны. При этом команда в среднем забивает один мяч за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Сурхан» сумел одолеть «Бухару» (3:1).

До того команда с минимальным счетом переиграла «Насаф». А вот чуть ранее она расписала паритет с «Бунедкором» (0:0).

При этом «Сурхан» в 5 своих последних поединках разжилась двумя викториями. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Сурхан» в последнее время заметно прибавил. Команда победила дважды кряду.

При этом «Сурхан» в трех последних поединках пропустил всего один раз. Да и АГМК команда не проигрывает уже полтора года.

Команда уже выбралась из опасной зоны. Вот и в этой встрече «Сурхан» явно постарается разжиться заветными баллами.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров АГМК в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.60 и 2.20.

Прогноз: АГМК явно находится не на своем месте, и явно максимально быстро постарается взломать тылы соперника.

2.00 П1 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч АГМК — «Сурхан» позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Победа АГМК в 1 тайме за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.54 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.54 на матч АГМК — «Сурхан» позволит вывести на карту выигрыш 1540₽, общая выплата — 2540₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.54

Пять причин, почему ставка зайдет