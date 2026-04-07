8 апреля в 6-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют АГМК и «Сурхан». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч АГМК — Сурхан с коэффициентом для ставки за 2.00.
АГМК
Турнирное положение: АГМК стартовал крайне неудачно. Команда находится на 14 месте турнирной таблицы.
При этом АГМК набрал лишь 4 очка в 5 турах. А вот забивает команда в среднем гол за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. АГМК уступил «Пахтакору» (1:3).
До того команда сумела переиграть «Кызылкум» (1:0). А вот поединок с кризисной «Согдианой» завершился паритетом (2:2).
В пяти своих последних матчах АГМК победил один раз. В этих поединках команда забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 7.
Состояние команды: АГМК имеет проблемы с надежностью тылов. Команда пропускает в среднем чаще одного мяча за матч.
Причем АГМК традиционно неудачно противостоит «Сурхану». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при трех коллизиях.
«Сурхан»
Турнирное положение: «Сурхан» пока окопался в середняках лиги. Команда пребывает на 9 месте турнирной таблицы.
Причем «Сурхан» лишь на 3 очка оторвался от опасной зоны. При этом команда в среднем забивает один мяч за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Сурхан» сумел одолеть «Бухару» (3:1).
До того команда с минимальным счетом переиграла «Насаф». А вот чуть ранее она расписала паритет с «Бунедкором» (0:0).
При этом «Сурхан» в 5 своих последних поединках разжилась двумя викториями. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Сурхан» в последнее время заметно прибавил. Команда победила дважды кряду.
При этом «Сурхан» в трех последних поединках пропустил всего один раз. Да и АГМК команда не проигрывает уже полтора года.
Команда уже выбралась из опасной зоны. Вот и в этой встрече «Сурхан» явно постарается разжиться заветными баллами.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров АГМК в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 5.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.60 и 2.20.
Прогноз: АГМК явно находится не на своем месте, и явно максимально быстро постарается взломать тылы соперника.
Ставка: Победа АГМК в 1 тайме за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.54
Пять причин, почему ставка зайдет
- АГМК по потенциалу явно находится не на своем месте
- Обе команды в среднем забивают гол за матч
- «Сурхан» пропускает в среднем чаще одного мяча за матч
- АГМК неизменно забивал в трех своих последних поединках
- АГМК считается домашней командой