прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.00

1 апреля в товарищеском матче по футболу сыграют сборные США и Португалии. Начало встречи — 02:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч США — Португалия с коэффициентом для ставки за 2.00.

США

Турнирное положение: американская национальная команда будет одной из хозяек предстоящего ЧМ-2026, поэтому в последнее время проводит только товарищеские матчи.

В 2025 году «звездно-полосатые» смогли дойти до финала Золотого кубка КОНКАКАФ, где проиграли Мексике.

Последние матчи: в марте американцы уже успели проиграть в родных стенах Бельгии со счетом 2:5.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До этого же «янки» смогли победить Уругвай (5:1), Парагвай (2:1) и Австралию (2:1).

Перед этим главная команда США сыграла вничью с Эквадором (1:1) и выиграла у Японии (2:0).

Не сыграют: все футболисты, которые вызваны в сборную, в строю.

Состояние команды: подопечные Маурисио Почеттино уже долгое время ведут подготовку к домашнему чемпионату мира. Там сборная США попала в группу к Парагваю и Австралии.

Безусловно, США настроены как минимум выйти из группы иначе же выступление будет считаться провальным. В целом, американцы могут стать сенсацией турнира и зайти далеко.

Португалия

Турнирное положение: португальцы достаточно уверенно и без особых проблем смогли пробиться на Мундиаль.

В своей группе «селесао» набрали 13 зачетных баллов и заняли первую строчку в турнирной таблице.

За шесть матчей португальская «националка» забила 20 мячей, а пропустила всего лишь 7.

Последние матчи: в марте главная команда Португалии уже успела сыграть вничью 0:0 со сборной Мексики в товарищеском матче.

До этого же сборная Португалии разнесла Армению (9:1), но проиграла Ирландии (0:2).

Не сыграют: все готовы выйти на поле.

Состояние команды: подопечные Роберто Мартинеса являются одними из фаворитов предстоящего чемпионата мира. Криштиану Роналду и кампания намерены сделать все, чтобы наконец-то завоевать данный трофей.

У команды все для этого есть: хороший состав, отличная игра и прекрасные исполнители. Но выиграть сборной Португалии будет крайне сложно, ведь соперники очень сильны.

Статистика для ставок

Португалия проиграла 1 из последних 10 матчей

США проиграли 1 из последних 6 матчей

США забивают на протяжении 16 матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Португалия является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.95, а победа США — в 4.15.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.65 и 2.25.

Прогноз: обе команды любят забивать, поэтому ждем результативный футбол.

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч США — Португалия позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: тотал больше 3 за 2.00.

Прогноз: португальцы все же сильнее американцев и должны побеждать.

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.35 на матч США — Португалия принесёт чистый выигрыш 1350₽, общая выплата — 2350₽

Ставка: победа Португалии с форой-1 за 2.35.