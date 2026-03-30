1 апреля в товарищеском матче по футболу сыграют сборные США и Португалии. Начало встречи — 02:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч США — Португалия с коэффициентом для ставки за 2.00.
США
Турнирное положение: американская национальная команда будет одной из хозяек предстоящего ЧМ-2026, поэтому в последнее время проводит только товарищеские матчи.
В 2025 году «звездно-полосатые» смогли дойти до финала Золотого кубка КОНКАКАФ, где проиграли Мексике.
Последние матчи: в марте американцы уже успели проиграть в родных стенах Бельгии со счетом 2:5.
До этого же «янки» смогли победить Уругвай (5:1), Парагвай (2:1) и Австралию (2:1).
Перед этим главная команда США сыграла вничью с Эквадором (1:1) и выиграла у Японии (2:0).
Не сыграют: все футболисты, которые вызваны в сборную, в строю.
Состояние команды: подопечные Маурисио Почеттино уже долгое время ведут подготовку к домашнему чемпионату мира. Там сборная США попала в группу к Парагваю и Австралии.
Безусловно, США настроены как минимум выйти из группы иначе же выступление будет считаться провальным. В целом, американцы могут стать сенсацией турнира и зайти далеко.
Португалия
Турнирное положение: португальцы достаточно уверенно и без особых проблем смогли пробиться на Мундиаль.
В своей группе «селесао» набрали 13 зачетных баллов и заняли первую строчку в турнирной таблице.
За шесть матчей португальская «националка» забила 20 мячей, а пропустила всего лишь 7.
Последние матчи: в марте главная команда Португалии уже успела сыграть вничью 0:0 со сборной Мексики в товарищеском матче.
До этого же сборная Португалии разнесла Армению (9:1), но проиграла Ирландии (0:2).
Не сыграют: все готовы выйти на поле.
Состояние команды: подопечные Роберто Мартинеса являются одними из фаворитов предстоящего чемпионата мира. Криштиану Роналду и кампания намерены сделать все, чтобы наконец-то завоевать данный трофей.
У команды все для этого есть: хороший состав, отличная игра и прекрасные исполнители. Но выиграть сборной Португалии будет крайне сложно, ведь соперники очень сильны.
Статистика для ставок
- Португалия проиграла 1 из последних 10 матчей
- США проиграли 1 из последних 6 матчей
- США забивают на протяжении 16 матчей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Португалия является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.95, а победа США — в 4.15.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.65 и 2.25.
Прогноз: обе команды любят забивать, поэтому ждем результативный футбол.
Ставка: тотал больше 3 за 2.00.
Прогноз: португальцы все же сильнее американцев и должны побеждать.
Ставка: победа Португалии с форой-1 за 2.35.