прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.00

31 марта в международном товарищеском матче по футболу сыграют Уэльс и Северная Ирландия. Начало игры — в 21:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Уэльс — Северная Ирландия с коэффициентом для ставки за 2.00.

Уэльс

Турнирное положение: Валлийцы не прошли квалификацию на чемпионат мира. Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы.

При этом Уэльс на 2 очка отстал от Бельгии. А вот забивает команда в среднем чаще 2 голов за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Валлийцы в серии пенальти уступили Боснии и Герцеговине.

До того команда учинила разгром Северной Македонии (7:1). Да и поединок с Лихтенштейном завершился викторией (1:0).

В пяти своих последних матчах Уэльс разжился 2 победами. В этих поединках команда забила 11 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Состояние команды: Валлийцы в последних матчах выглядели симпатично. Команда не проигрывает 3 матча кряду.

Причем Уэльс традиционно успешно противостоит североирландцам. В последних пяти очных поединках команда победила 3 раза при двух паритетах.

Северная Ирландия

Турнирное положение: Североирландцы неудачно провели квалификацию на Мундиаль. Команда заняла 3 место турнирной таблицы своей отборочной группы.

Причем Северная Ирландия на 3 очка отстала от второй позиции. При этом команда в среднем забивает гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Североирландцы уступили Италии (0:2).

До того команда минимально переиграла Люксембург. А вот чуть ранее она уступила ершистым словакам (0:1).

При этом Северная Ирландия в 5 своих последних поединках одержала 2 победы. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Североирландцы традиционно крепки и неуступчивы. Команда не боится авторитетов.

При этом Северная Ирландия в среднем пропускает аккурат гол за матч. А вот валлийцев команда не может одолеть уже 71 (!) год.

Команда имеет весьма скромный подбор игроков. Да и в четырех последних поединках североирландцы отличились всего один раз.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Уэльс в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.61. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 6.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти идентичными коэффициентами — 1.94 и 1.92.

Прогноз: Валлийцы способны прибавить в плане реализации, да и Северная Ирландия не собирается лишь отсиживаться в тылах.

2.00 Обе забьют

Ставка: Обе забьют за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.25

