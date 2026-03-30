31 марта в международном товарищеском матче по футболу сыграют Перу и Гондурас. Начало игры — в 21:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Перу — Гондурас с коэффициентом для ставки за 2.01.

Перу

Турнирное положение: Перуанцы не квалифицировались на чемпионат мира.  Команда финишировала на 9 месте турнирной таблицы.

При этом Перу набрал 12 очков в 18 поединках.  А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  Перуанцы уступили Сенегалу (0:2).

До того команда нанесла поражение Боливии (2:0).  А вот поединок с Чили завершился коллизией (1:2).

В пяти своих последних матчах Перу разжилась одной победой.  В этих поединках команда забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Состояние команды: Перуанцы не блещут стабильностью результатов.  Команда забивает с некоторой натугой.

Причем Перу традиционно успешно противостоит Гондурасу.  В трех очных поединках команда победила 2 раза при одном паритете.

Гондурас

Турнирное положение: Гондурасцы неудачно провели квалификацию на Мундиаль.  Команда заняла 2 место турнирной таблицы своей отборочной группы.

Причем Гондурас на 2 очка отстал от Гаити.  При этом команда в среднем пропускает реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно.  Гондурасцы не уступили Коста-Рике (0:0).

До того команда потерпела поражение от Никарагуа (0:2).  А вот чуть ранее она уверенно разделалась с Гаити (3:0).

При этом Гондурас в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории.  Команда отличилась 5 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Гондурасцы несколько увязли в плане результатов.  Команда не побеждала в 2 своих последних поединках.

При этом Гондурас в среднем забивает фактически гол за матч.  Да и в двух последних поединках команда не смогла отличиться.

Команде явно недостает пресловутой стабильности.  А вот дать знатный бой перуанцам Гондурасу явно по силам.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Гондурас в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.01.  Ничья оценена в 3.23, а победа оппонента — в скромные 4.07.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.41 и 1.55.

Прогноз: Перуанцы выглядят монолитнее соперника, забивающего с заметной натугой.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники распишут мирное соглашение.

Пять причин, почему ставка зайдет

  • Перу в среднем пропускает чаще гола за матч
  • Гондурас не забивает уже 2 матча подряд
  • Гондурасцы еще ни разу не обыгрывали Перу
  • Перуанцы способны прибавить в плане реализации
  • Гондурас нынче переживает непростой период