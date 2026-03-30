31 марта в международном товарищеском матче по футболу сыграют Перу и Гондурас. Начало игры — в 21:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Перу — Гондурас с коэффициентом для ставки за 2.01.
Перу
Турнирное положение: Перуанцы не квалифицировались на чемпионат мира. Команда финишировала на 9 месте турнирной таблицы.
При этом Перу набрал 12 очков в 18 поединках. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Перуанцы уступили Сенегалу (0:2).
До того команда нанесла поражение Боливии (2:0). А вот поединок с Чили завершился коллизией (1:2).
В пяти своих последних матчах Перу разжилась одной победой. В этих поединках команда забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Состояние команды: Перуанцы не блещут стабильностью результатов. Команда забивает с некоторой натугой.
Причем Перу традиционно успешно противостоит Гондурасу. В трех очных поединках команда победила 2 раза при одном паритете.
Гондурас
Турнирное положение: Гондурасцы неудачно провели квалификацию на Мундиаль. Команда заняла 2 место турнирной таблицы своей отборочной группы.
Причем Гондурас на 2 очка отстал от Гаити. При этом команда в среднем пропускает реже гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Гондурасцы не уступили Коста-Рике (0:0).
До того команда потерпела поражение от Никарагуа (0:2). А вот чуть ранее она уверенно разделалась с Гаити (3:0).
При этом Гондурас в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: Гондурасцы несколько увязли в плане результатов. Команда не побеждала в 2 своих последних поединках.
При этом Гондурас в среднем забивает фактически гол за матч. Да и в двух последних поединках команда не смогла отличиться.
Команде явно недостает пресловутой стабильности. А вот дать знатный бой перуанцам Гондурасу явно по силам.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Гондурас в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.01. Ничья оценена в 3.23, а победа оппонента — в скромные 4.07.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.41 и 1.55.
Прогноз: Перуанцы выглядят монолитнее соперника, забивающего с заметной натугой.
Ставка: Победа Перу за 2.01.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники распишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья за 3.23
Пять причин, почему ставка зайдет
- Перу в среднем пропускает чаще гола за матч
- Гондурас не забивает уже 2 матча подряд
- Гондурасцы еще ни разу не обыгрывали Перу
- Перуанцы способны прибавить в плане реализации
- Гондурас нынче переживает непростой период