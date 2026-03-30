31 марта в товарищеском матче по футболу сыграют Нидерланды и Эквадор. Начало встречи — 21:45 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Нидерланды — Эквадор с коэффициентом для ставки за 1.74.

Нидерланды

Турнирное положение: в отборе на ЧМ‑2026 Нидерланды уверенно заняли первое место в своей группе с 20 очками после 8 матчей.

Последние матчи: в недавней товарищеской игре команда Рональда Кумана одолела крепкую сейчас Норвегию со счётом 2:1. Пропустив первыми, Нидерланды быстро пришли в себя и отыгрались ещё до перерыва после гола ван Дейка, а сразу после перерыва Рейндерс принёс победу точным ударом. Ранее в отборе на ЧМ была разгромлена Литва (4:0) и случилась гостевая ничья с Польшей (1:1).

Не сыграют: все лидеры в строю.

Состояние команды: сейчас в Нидерландах подросла очередная плеяда потенциально звёздных футболистов, которые всё активнее заявляют себя в сборной (Руфс, оба Тимбера, Смит, Эмегха). В порядке и прежние лидеры, а Куман на протяжении многих лет отлично работает с «оранжевыми».

Эквадор

Турнирное положение: в отборе на ЧМ‑2026 Эквадор занял второе место с 29 очками и вышел в финальную часть.

Последние матчи: в недавней товарищеской игре с Марокко была зафиксирована ничья со счётом 1:1. Эквадор открыл счёт сразу после перерыва после гола Йебоа, но соперник смог отыграться через 15 минут. Вообще игра получилась примерно равной, с небольшим преимуществом марокканцев.

До этого была победа в товарищеской игре с Новой Зеландией (2:0) и ничья с Канадой.

Не сыграют: потерь среди основных игроков нет.

Состояние команды: удивительно, но сейчас Эквадор является одной из сильнейших команд Южной Америки и по делу занял второе место в своей зоне. Команда играет в прагматичный футбол при аргентинце Себастьяне Беккакесе, а самым ярким футболистом в составе, вне всяких сомнений, является Мойзес Кайседо из «Челси».

Статистика для ставок

В 2022 году команды сыграли вничью (1:1) на ЧМ.

В 2014 году товарищеский матч завершился с тем же счётом.

В 2006 году Нидерланды выиграли товарищескую игру (1:0).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Нидерландов дают 1,73, а на Эквадор — 4,60, ничью букмекеры оценивают в 4,10.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,02, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,74.

Прогноз: несмотря на довольно прагматичный стиль игры сборной Эквадора, тут можно рассчитывать на голы. Встречи Нидерландов часто получаются весёлыми: они дают играть себе и сопернику, а атакующие линии у обеих команд очень приличные.

Основная ставка: тотал больше 2,5 за 1,74.

Прогноз: также можно попробовать более рискованный вариант, но голландцы сейчас точно сильнее.

Дополнительная ставка: победа Нидерландов с форой −1 за 2,20.