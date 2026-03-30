31 марта в ответной стыковой игре чемпионата мира 2026 года по футболу сыграют Косово и Турция. Начало встречи — 21:45 (мск). Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Косово — Турция с коэффициентом для ставки за 1.90.
Косово
Турнирное положение: сборная Косово заняла второе место в группе В после Швейцарии, набрав 11 очков.
Последние матчи: в предыдущем стыковом матче отборочного раунда Косово выиграло в гостях в ярком матче у Словакии со счётом 4:3. Голы в составе косоваров забивали Асллани, Муслия, Хайризи и игрок «Рубина» Ходжа. Ранее на групповом этапе случилась ничья дома со Швейцарией (1:1) и победа в гостях над Словенией (2:0).
Не сыграют: травмированы — Ррахмани (з), Авдуллаху (п), Пакарада (з).
Состояние команды: сейчас Косово — довольно крепкая команда, а многие игроки сборной выступают в ведущих европейских лигах (Мурики, Асллани, Реджбечай, Войвода). Характера, как обычно, косоварам не занимать, а теперь на него наложился ещё и класс футболистов.
Турция
Турнирное положение: сборная Турции финишировала второй в группе Е после Испании, набрав 13 очков.
Последние матчи: против сборной Румынии в предыдущем стыковом раунде получилась очень непростая игра. На протяжении всего матча Турция владела инициативой, но смогла забить только на 53‑й минуте после точного удара Кадиоглу.
До этого была гостевая ничья с Испанией (2:2) и победа дома над Болгарией (2:0) в отборе на ЧМ‑2026.
Не сыграют: травмированы — Шимшир (п).
Состояние команды: сейчас Турцию можно смело причислять к элитным европейским сборным второго эшелона. В ней подросло очень талантливое молодое поколение, а возглавляет команду уже несколько лет отличный тренер Винченцо Монтелла.
Статистика для ставок
- В 2017 году в отборе на ЧМ‑2018 Турция выиграла в гостях со счётом 4:1.
- В 2016 году в том же отборе турки также победили на своём поле (2:0).
- В 2014 году в товарищеской игре Турция разгромила соперника со счётом 6:1.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу Косово дают 4,10, а на Турцию — 1,92; ничью букмекеры оценивают в 3,60.
Тотал меньше 2,5 идёт за 1,90, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,92.
Прогноз: в этой встрече велика вероятность не самого результативного футбола. Косово выстроит прочные оборонительные редуты, так как понимает, что Турции нельзя будет давать пространство: их скоростные и техничные футболисты сразу накажут. Также велика цена ошибки, ведь на кону — выход в финальную часть ЧМ‑2026.
Основная ставка: тотал меньше 2,5 за 1,90.
Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант. Всё‑таки Турция является более высококлассной командой и, если поведёт в счёте, то получит шансы увеличить своё преимущество, когда соперник раскроется.
Дополнительная ставка: победа Турции с форой −1 за 2,65.