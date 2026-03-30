31 марта в рамках товарищеского матча сыграют Австралия и Кюрасао. Начало встречи — в 11:10 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Австралия — Кюрасао с коэффициентом для ставки за 2.30.

Австралия

Перед матчем: Эта сборная продолжает планомерную подготовку к чемпионату мира 2026-го года. Австралия по итогам квалификации заняла 2-е место в группе С с 19-ю очками в активе.

Теперь сборная сосредоточилась на серию товарищеских матчей для подготовки к главному футбольному турниру года. До старта мундиаля Австралия встретится с Кюрасао и Мексикой.

Последние матчи: В прошедшей контрольной встрече сборная обыграла Камерун со счетом 1:0, забив победный гол на 85-й минуте. Матчем ранее Австралия уступила Колумбии (0:3).

В последних 5-и товарищеских встречах у сборной 3 поражения и две победы. За этот отрезок Австралия сумела забить 3 гола при 6-и пропущенных — не самые удачные результаты.

Состояние команды: Австралийская сборная довольно уверенно провела квалификацию ЧМ-2026. Теперь национальная команда будет пытаться не ударить в грязь лицом в противостоянии с Кюрасао.

К тому же, у команды есть явные проблемы с результативностью. Австралия не забивала больше одного гола в последних 5-и матчах, хотя и одного мяча иногда хватало для победы.

Кюрасао

Перед матчем: Про существование этой сборной мало кто знает, но Кюрасао пробилась на чемпионат мира 2026-го года, заняв 1-е место в своей группе квалификации.

Сборная отлично проявила себя на групповой стадии отбора на мундиаль, обыгрывая Ямайку (2:0) и громя Бермудские острова (7:0).

Последние матчи: В прошлом товарищеском поединке Кюрасао уступило сборной Китая со счетом 0:2, пропустив по голу в каждом тайме. До этого сборная сыграла вничью с Ямайкой (0:0).

В последних 7-и встречах Кюрасао проиграло только 1 раз, трижды победило и дважды сыграло вничью. За этот период сборная забила 13 голов при 5-и пропущенных.

Состояние команды: Для многих удачное выступление Кюрасао в квалификации кажется удивительным. Нет никаких сомнений в том, что сборная доставит проблемы Австралии в предстоящем поединке.

К тому же, у Кюрасао есть нападающий Тахит Чон, который может решить судьбу предстоящего поединка. Этот форвард за 2 встречи в квалификации забил два гола при 1-й результативной передаче.

Статистика для ставок

В последних 4-х встречах у Австралии 3 поражения

Кюрасао проиграло только 1 раз в последних 7-и матчах

В последних 5-х поединках Австралия забила три гола

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение Австралии с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.50, а победа Кюрасао — в 8.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.03 и 1.78.

Прогноз: Кюрасао хотя-бы один раз поразит ворота соперника.

Прогноз: Австралия одержит уверенную победу на своем поле.

