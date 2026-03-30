Голов будет в достатке

прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.25

31 марта в международном товарищеском матче по футболу сыграют Алжир и Уругвай. Начало игры — в 21:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Алжир — Уругвай с коэффициентом для ставки за 2.25.

Алжир

Турнирное положение: Алжирцы успешно квалифицировались на чемпионат мира. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы.

При этом Алжир набрал 25 очков в 10 поединках. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. Алжирцы разгромили Гватемалу (7:0).

До того команда уступила нигерийцам (0:2). А вот поединок с ДР Конго принес минимальный успех.

В пяти своих последних матчах Алжир разжилась 4 победами. В этих поединках команда забила 12 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Алжирцы нынче находятся на моральном подъеме. Команда слишком легко переиграла гватемальцев.

Причем Алжир в последней квалификации пропустил 8 мячей. Да и подбор игроков у команды весьма качественный.

Уругвай

Турнирное положение: Уругвайцы успешно провели квалификацию на Мундиаль. Команда заняла 4 место турнирной таблицы своей отборочной группы.

Причем Уругвай всего на один пункт отстал от второй позиции. При этом команда в среднем пропускает реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Уругвайцы не уступили Англии (1:1).

До того команда потерпела поражение от США (1:5). А вот чуть ранее она подписала мировую с Мексикой (0:0).

При этом Уругвай в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Уругвайцы несколько увязли в плане результатов. Команда не побеждала в 3 своих последних поединках.

При этом Уругвай в среднем забивает чаще одного мяча за матч. Да и ведущий хавбек Федерико Вальверде пребывает в отличной форме.

Уругвайцы крепки, к тому же уверенно пробились на чемпионат мира. Вот только оборона команды в последних матчах выглядела не лучшим образом.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Уругвай в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.33, а победа оппонента — в скромные 2.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.25 и 1.60.

Прогноз: Обе команды имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, способных сделать разницу.

2.25 ТБ 2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: ТБ 2.5 за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники распишут мирное соглашение.

3.33 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: Ничья за 3.33

