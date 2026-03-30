30 марта в международном товарищеском матче по футболу сыграют Тринидад и Тобаго и Габон. Начало игры — в 13:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Тринидад и Тобаго — Габон с коэффициентом для ставки за 2.12.
Тринидад и Тобаго
Турнирное положение: Тринидадцы неудачно провели отбор на чемпионат мира. Команда финишировала на 3 месте турнирной таблицы.
При этом Тринидад и Тобаго на 4 очка отстала от второй позиции. А вот забивает команда в среднем гол за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Тринидадцы уступили Боливии (0:3).
До того команда не сумела переиграть Бермудские острова (2:2). Да и поединок с Ямайкой завершился паритетом (1:1).
В пяти своих последних матчах Тринидад и Тобаго разжилась одной победой. В этих поединках команда забила 7 мячей, пропустив в свои ворота столько же.
Состояние команды: Тринидадцы нынче находятся на спаде. Команда не побеждала в 4 своих последних матчах.
Причем Тринидад и Тобаго неизменно пропускает 4 матча кряду. Да и последняя коллизия с боливийцами получилась весьма болезненной.
Габон
Турнирное положение: Габонцы неудачно провели квалификацию на Мундиаль. Команда заняла 2 место турнирной таблицы своей отборочной группы.
Причем Габон лишь на один пункт отстал от ивуарийцев. При этом команда в среднем забивает 2 мяча за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Габонцы уступили ивуарийцам (2:3).
До того команда была бита Мозамбиком (2:3). А вот чуть ранее она досадным образом уступила Камеруну (0:1).
При этом Габон в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: Габонцы в последнее время не преуспевают в плане результатов. Команда уступила в 3 матчах кряду.
При этом Габон не смог выйти на чемпионат мира. Команда в плей-офф в дополнительное время уступила Нигерии (1:4).
Команда мотивирована прервать свой неудачный сериал. Да и забивать в составе габонцев уж точно найдется кому.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Габон в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.12. Ничья оценена в 3.33, а победа оппонента — в скромные 3.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.92 и 1.81.
Прогноз: Габонцы имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, да и тринидадцы нестабильны.
Ставка: Победа Габона за 2.12.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья за 3.33
Пять причин, почему ставка зайдет
- Габон уступил уже 3 раза кряду, и явно постарается прервать эту серию
- Тринидадцы не побеждают уже 4 матча кряду
- Габонцы в квалификации на чемпионат мира в среднем забивали 2 гола за матч
- Тринидад и Тобаго в среднем пропускает один мяч за матч
- Тринидад и Тобаго в матчах с приличными оппонентами выглядит неубедительно