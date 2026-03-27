29 марта в международном товарищеском матче по футболу сыграют Гаити и Тунис. Начало игры — в 02:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Гаити — Тунис с коэффициентом для ставки за 2.75.

Гаити

Турнирное положение: Гаитяне удачно провели отбор на чемпионат мира. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы.

При этом Гаити на 2 очка опередила Гондурас. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Гаитяне одолели Никарагуа (2:0).

До того команда нанесла поражение Коста-Рике (1:0). А вот поединок с Гондурасом завершился поражением (0:3).

В пяти своих последних матчах Гаити разжилась 3 победами. В этих поединках команда забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Гаитяне нынче находятся на подъеме. Команда победила в 2 своих последних матчах.

Причем Гаити не пропускает два матча кряду. Да и выход на Мундиаль явно прибавляет команде настроения.

Тунис

Турнирное положение: Тунисцы ударно провели квалификацию на Мундиаль. Команда заняла 1 место турнирной таблицы своей отборочной группы.

Причем Тунис в 10 поединках потерял всего 2 очка. При этом команда не пропустила в отборе ни одного мяча.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Тунисцы в серии пенальти уступили Мали.

До того команда расписала мировую с Танзанией (1:1). А вот чуть ранее она досадным образом уступила Нигерии (2:3).

При этом Тунис в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Тунисцы в последнее время не преуспевают в плане результатов. Команда не может победить 3 матча кряду.

При этом Тунис в отборе забил 22 мяча в 10 матчах. Да и подбор игроков у команды по именам традиционно симпатичный.

Команда превосходит гаитянцев в классе. Да и пора бы амбициозным тунисцам возвращаться на победный путь!

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Тунис в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.59. Ничья оценена в 3.65, а победа оппонента — в скромные 7.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.50 и 1.53.

Прогноз: Тунисцы имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, способных сделать разницу.

2.75 Фора Туниса -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: Фора Туниса -1.5 за 2.75.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.50 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: ТБ 2.5 за 2.50

