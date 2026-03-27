28 марта в товарищеском матче по футболу сыграют США и Бельгия. Начало встречи — 22:30 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч США — Бельгия с коэффициентом для ставки за 1.75.

США

Турнирное положение: сборная США освобождена от официальных матчей как хозяйка ЧМ‑2026.

Последние матчи: товарищеская игра против Уругвая удалась сборной США, и она по делу разгромила соперника со счётом 5:1. Уже к 42‑й минуте американцы выигрывали со счётом 4:0, после чего сбавили обороты и спокойно забрали игру.

Ранее были победы с одинаковым счётом 2:1 над Парагваем и Австралией.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: все лидеры в строю.

Состояние команды: с сентября 2024 года со сборной США неплохо работает известный аргентинский специалист Маурисио Почеттино. Сейчас в его распоряжении очень талантливая и молодая сборная, многие футболисты которой играют в топовых европейских клубах (Маккенни, Фримен, Тесманн, Веа, Пулишич, Балоган).

Бельгия

Турнирное положение: в отборе на ЧМ‑2026 Бельгия уверенно выиграла свою группу с 18 очками в 8 матчах.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в заключительной игре группового этапа Бельгия вдоволь покуражилась над аутсайдером Лихтенштейном, разгромив его со счётом 7:0. Дублями в ней отметились Доку и Де Кетеларе.

До этого была ничья в гостях с Казахстаном (1:1) и победа в гостях над Уэльсом (4:2).

Не сыграют: не получил вызова Ромелу Лукаку.

Состояние команды: при Роберто Мартинесе сборная Бельгии выглядит очень неплохо, хотя звёздное поколение во главе с Де Брейне, Витселем и Куртуа почти на сходе, а пришедшие им на смену Де Кетеларе, Доку и Тилеманс сияют уже не так ярко. Но всё равно от Бельгии всегда можно ожидать сюрприза на любом крупном турнире.

Статистика для ставок

В 2014 году в 1/8 финала ЧМ Бельгия выиграла в овертайме со счётом 2:1.

Годом ранее в товарищеской игре бельгийцы тоже были сильнее (4:2).

В 2011‑м Бельгия также выиграла (1:0).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу США — 3,0, а на победу Бельгии — 2,35, ничью букмекеры оценивают в 3,30.

Тотал меньше 2,5 идёт за 2,03, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,75.

Прогноз: матч носит статус товарищеского, тренерские штабы дадут поиграть вдоволь большинству задействованных футболистов, игровые связи при этом будут нарушены. Есть основания думать, что будут ошибки со стороны обеих сборных и голы в большом количестве.

1.75 Тотал больше 2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.75 на матч США — Бельгия принесёт чистый выигрыш 750₽, общая выплата — 1750₽

Основная ставка: тотал больше 1,75.

Прогноз: игра пройдёт на американской территории, сейчас США если и слабее Бельгии, то не намного, поэтому можно рискнуть и заиграть победу дружины Почеттино за отличный коэффициент.

3.00 Победа США Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.00 на матч США — Бельгия принесёт чистый выигрыш 2000₽, общая выплата — 3000₽

Дополнительная ставка: победа США за 3,0.