28 марта в международном товарищеском матче по футболу сыграют Сан-Марино и Фарерские острова. Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Сан-Марино — Фарерские острова с коэффициентом для ставки за 2.60.
Сан-Марино
Турнирное положение: Санмаринцы провалили квалификацию на чемпионат мира. Команда финишировала на 5 месте турнирной таблицы.
При этом Сан-Марино не набрала ни одного очка. А вот забивала команда всего 2 мяча в 8 поединках отбора.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Санмаринцы с треском уступили Румынии (1:7).
До того команда потерпела поражение от Чехии (0:1). Да и поединок с Кипром завершился зычной коллизией (0:4).
В пяти своих последних матчах Сан-Марино уступила 5 раз. В этих поединках команда забила 2 мяча, пропустив в свои ворота 25.
Состояние команды: Санмаринцы проигрывают всем подряд. Команда имеет огромнейшие проблемы с надежностью тылов.
Причем Сан-Марино традиционно неудачно противостоит фарерцам. В обоих очных поединках команда уступила сопернику.
Фарерские острова
Турнирное положение: Островитяне относительно неплохо провели квалификацию на Мундиаль. Команда заняла 3 место турнирной таблицы своей отборочной группы.
Причем Фарерские острова всего на 4 очка отстала от второй позиции. При этом команда в среднем забивает чаще одного мяча за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Островитяне сумели одолеть Казахстан (1:0).
До того команда вчистую уступила Хорватии (1:3). А вот чуть ранее она нанесла поражение сборной Чехии (2:1).
При этом Фарерские острова в 5 своих последних поединках добыли 4 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: Островитяне нынче пребывают на подъеме. Команда в среднем пропускает гол за матч.
При этом Фарерские острова в последнее время серьезно прибавили. А вот в кадровом плане команда выглядит максимально скромно.
В этом поединке островитяне явно будут действовать активно. Обыгрывать санмаринцев команда обязана при любой диспозиции.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Фарерские острова в этом матче выглядят предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.54. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 7.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.36 и 1.60.
Прогноз: Санмаринцы пропускают слишком часто, да и фарерцы прогрессируют семимильными шагами.
Ставка: Фора Фарерских островов -1.5 за 2.60.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.36
Пять причин, почему ставка зайдет
- Санмаринцы в последней отборочной кампании не набрали ни одного очка
- Сан-Марино уступила фарерцам в обоих очных поединках
- Фарерские острова в отборе на Мундиаль финишировали на третьей позиции
- Сан-Марино до последнего поединка не забивала 3 матча подряд
- Островитяне победили в четырех из пяти своих последних поединков