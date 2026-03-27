прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.60

28 марта в международном товарищеском матче по футболу сыграют Сан-Марино и Фарерские острова. Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Сан-Марино — Фарерские острова с коэффициентом для ставки за 2.60.

Сан-Марино

Турнирное положение: Санмаринцы провалили квалификацию на чемпионат мира. Команда финишировала на 5 месте турнирной таблицы.

При этом Сан-Марино не набрала ни одного очка. А вот забивала команда всего 2 мяча в 8 поединках отбора.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Санмаринцы с треском уступили Румынии (1:7).

До того команда потерпела поражение от Чехии (0:1). Да и поединок с Кипром завершился зычной коллизией (0:4).

В пяти своих последних матчах Сан-Марино уступила 5 раз. В этих поединках команда забила 2 мяча, пропустив в свои ворота 25.

Состояние команды: Санмаринцы проигрывают всем подряд. Команда имеет огромнейшие проблемы с надежностью тылов.

Причем Сан-Марино традиционно неудачно противостоит фарерцам. В обоих очных поединках команда уступила сопернику.

Фарерские острова

Турнирное положение: Островитяне относительно неплохо провели квалификацию на Мундиаль. Команда заняла 3 место турнирной таблицы своей отборочной группы.

Причем Фарерские острова всего на 4 очка отстала от второй позиции. При этом команда в среднем забивает чаще одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Островитяне сумели одолеть Казахстан (1:0).

До того команда вчистую уступила Хорватии (1:3). А вот чуть ранее она нанесла поражение сборной Чехии (2:1).

При этом Фарерские острова в 5 своих последних поединках добыли 4 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Островитяне нынче пребывают на подъеме. Команда в среднем пропускает гол за матч.

При этом Фарерские острова в последнее время серьезно прибавили. А вот в кадровом плане команда выглядит максимально скромно.

В этом поединке островитяне явно будут действовать активно. Обыгрывать санмаринцев команда обязана при любой диспозиции.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Фарерские острова в этом матче выглядят предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.54. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 7.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.36 и 1.60.

Прогноз: Санмаринцы пропускают слишком часто, да и фарерцы прогрессируют семимильными шагами.

Ставка: Фора Фарерских островов -1.5 за 2.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.36

