28 марта в международном товарищеском матче по футболу сыграют Канада и Исландия. Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Канада — Исландия с коэффициентом для ставки за 2.40.
Канада
Турнирное положение: Канадцы на чемпионат мира квалифицировались автоматически. Команда проводит контрольные поединки.
При этом Канада победила в 2 своих последних матчах. А вот не пропускает команда уже 4 матча кряду.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Канадцы переиграли Гватемалу (1:0).
До того команда нанесла поражение Венесуэле (2:0). А вот поединок с Эквадором завершился паритетом (0:0).
В пяти своих последних матчах Канада разжилась 2 победами. В этих поединках команда забила 3 мяча, пропустив в свои ворота один.
Состояние команды: Канадцы нынче выглядят весьма выгодно. Команда способна прибавить в плане реализации.
Причем Канада традиционно неудачно противостоит Исландии. В четырех очных поединках команда уступила 2 раза при двух ничьих.
Исландия
Турнирное положение: Исландцы неудачно провели квалификацию на Мундиаль. Команда заняла 3 место турнирной таблицы своей отборочной группы.
Причем Исландия на 3 очка отстала от второй позиции. При этом команда в среднем забивает 2 мяча за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Исландцы были разбиты Мексикой (0:4).
До того команда вчистую уступила Украине (0:2). А вот чуть ранее она сумела переиграть азербайджанцев (2:0).
При этом Исландия в 5 своих последних поединках добыла одну победу. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 13 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: Исландцы имеют проблемы с надежностью тылов. Команда в среднем пропускает 2 мяча за матч.
При этом Исландия не может забить уже 2 матча подряд. А вот в кадровом плане команда выглядит относительно выгодно.
Исландцы уступили в двух своих последних поединках. Да и вообще, команде явно недостает пресловутой стабильности.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Канада в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.52. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 5.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.81 и 1.87.
Прогноз: Канадцы нынче выглядят весьма симпатично, да и исландцы пребывают в кризисе.
Ставка: Фора Канады -1.5 за 2.40.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.00
Пять причин, почему ставка зайдет
- Канадцы победили в 2 своих последних матчах
- Исландия уступила в 2 последних поединках
- Исландия не забивает 2 матча кряду
- Канада не пропускала в 4 своих последних поединках
- Исландцы в среднем пропускают 2 мяча за матч