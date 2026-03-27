28 марта в международном товарищеском матче по футболу сыграют Канада и Исландия. Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Канада — Исландия с коэффициентом для ставки за 2.40.

Канада

Турнирное положение: Канадцы на чемпионат мира квалифицировались автоматически. Команда проводит контрольные поединки.

При этом Канада победила в 2 своих последних матчах. А вот не пропускает команда уже 4 матча кряду.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Канадцы переиграли Гватемалу (1:0).

До того команда нанесла поражение Венесуэле (2:0). А вот поединок с Эквадором завершился паритетом (0:0).

В пяти своих последних матчах Канада разжилась 2 победами. В этих поединках команда забила 3 мяча, пропустив в свои ворота один.

Состояние команды: Канадцы нынче выглядят весьма выгодно. Команда способна прибавить в плане реализации.

Причем Канада традиционно неудачно противостоит Исландии. В четырех очных поединках команда уступила 2 раза при двух ничьих.

Исландия

Турнирное положение: Исландцы неудачно провели квалификацию на Мундиаль. Команда заняла 3 место турнирной таблицы своей отборочной группы.

Причем Исландия на 3 очка отстала от второй позиции. При этом команда в среднем забивает 2 мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Исландцы были разбиты Мексикой (0:4).

До того команда вчистую уступила Украине (0:2). А вот чуть ранее она сумела переиграть азербайджанцев (2:0).

При этом Исландия в 5 своих последних поединках добыла одну победу. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 13 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Исландцы имеют проблемы с надежностью тылов. Команда в среднем пропускает 2 мяча за матч.

При этом Исландия не может забить уже 2 матча подряд. А вот в кадровом плане команда выглядит относительно выгодно.

Исландцы уступили в двух своих последних поединках. Да и вообще, команде явно недостает пресловутой стабильности.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Канада в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.52. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 5.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.81 и 1.87.

Прогноз: Канадцы нынче выглядят весьма симпатично, да и исландцы пребывают в кризисе.

Ставка: Фора Канады -1.5 за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.00

