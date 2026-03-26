27 марта в рамках товарищеского матча сыграют Австралия и Камерун. Начало встречи — в 12:10 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Австралия — Камерун с коэффициентом для ставки за 3.40.

Австралия

Перед матчем: Сборная уже пробилась на чемпионат мира 2026-го года. Австралии не нужно проводить матчи квалификации, команда планомерно готовится к мундиалю.

Команда сыграет против Камеруна в рамках товарищеского противоcтояния. Помимо этого, Австралия также встретится с Кюрасао 31-го марта.

Последние матчи: В прошлом товарищеском поединке сборная уступила Колумбии со счетом 0:3. Матчем ранее Австралия проиграла Венесуэле (0:1), пропустив решающий гол на 38-й минуте.

У сборной продолжается серия поражений в рамках товарищеских противостояний, которая насчитывает 3 матча подряд. За этот период Австралия также проиграла США (1:2).

Состояние команды: Австралия продолжает свою подготовку к чемпионату мира 2026-го года. Сейчас результаты сборной не так важны, главное найти взаимопонимание в составе.

У австралийцев нет яркого форварда, который может решить исход матча. Полузащитник национальной команды Джексон Ирвин — лучший бомбардир сборной в квалификации ЧМ-2026. Футболист забил 3 гола за 14 матчей отбора на мундиаль.

Камерун

Перед матчем: Эта сборная пролетела мимо основного этапа чемпионата мира 2026-го года, уступив ДР Конго в полуфинале квалификации. Сейчас Камеруну предстоит провести 2 товарищеских матча.

Сначала сборная встретится с непростой Австралией 27-го марта, а также команда сыграет против Китая 31-го числа.

Последние матчи: Камерун принимал участие в Кубке Африки, где дошел до четвертьфинала. На групповом этапе турнира сборная заняла 2-е место с 7-ю очками в активе, обыграв Габон (1:0) и Мозамбик (2:1).

В 1/8 финала Камерун одолел ЮАР со счетом 2:1, забив победный гол на 47-й минуте. Уже в четвертьфинале сборная уступила Марокко (0:2), которая в итоге выиграла Кубок Африки.

Состояние команды: Камерун точно может дать бой Австралии в предстоящем матче. Команда неплохо себя проявила в Кубке Африки, дойдя до четвертьфинала.

В единственной очной встрече сборная Камеруна сыграла вничью с Австралией (1:1). Получится ли на сей раз доставить проблемы австралийцам? На чужом поле это будет сделать сложнее...

Австралия проиграла 3 последних матча

В последних 5-и встречах Камерун проиграл только 1 раз

В единственной очной встрече сборные сыграли вничью со счетом 1:1

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение Австралии с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.40, а победа Камеруна — в 4.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.02 и 1.78.

Прогноз: Можно предположить, что сборные сыграют вничью. Австралия все никак не может победить в последнее время.

Ставка: Ничья за 3.40.

Прогноз: Ничья не будет нулевой. Сборные поразят ворота хотя бы по одному разу.

Ставка: Обе забьют за 1.85.