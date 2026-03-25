26 марта в полуфинале плей-офф квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Словакия и Косово. Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Словакия — Косово с коэффициентом для ставки за 2.05.
Словакия
Турнирное положение: Словаки достаточно неплохо провели отбор на Мундиаль. Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы своего квинтета.
При этом Словакия на 3 очка отстала от Германии. А вот забила команда всего 6 мячей в 6 поединках квалификации.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Словаки по всем статьям уступили Германии (0:6).
До того команда нанесла поражение Северной Ирландии (1:0). Да и поединок с Люксембургом завершился викторией (2:0).
В пяти своих последних матчах Словакия победила 3 раза. В этих поединках команда забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 8.
Состояние команды: Словаки довольно крепки, вот только крайне нестабильны. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.
Причем Словакия является сугубо домашней командой. В трех своих последних поединках на своем поле она побеждала.
Косово
Турнирное положение: Косовары достойно провели квалификацию на чемпионат мира. Команда заняла 2 место турнирной таблицы своей отборочной группы.
Причем Косово на 3 очка отстала от Швейцарии. При этом команда отличилась всего 6 результативными ударами.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Косовары не уступили швейцарцам (1:1).
До того команда нанесла поражение Словении (2:1). А вот чуть ранее она с минимальным счетом одолела Швецию.
При этом Косово в 5 своих последних поединках победила 3 раза. Команда отличилась 6 забитыми мячами при одном пропущенном в свои ворота.
Состояние команды: Косовары имеют проблемы с реализацией. Зато команда не проигрывает уже 5 матчей кряду.
При этом Косово до последней ничьей победила 2 раза подряд. Плюс стоит отметить надежность косовских тылов.
В этом поединке косовары явно будут действовать вторым номером. Подбор игроков у команды достаточно качественный.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Словакия в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.33, а победа оппонента — в скромные 3.66.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.35 и 1.55.
Прогноз: Словаки имеют вполне приличный набор атакующих исполнителей, к тому же прекрасно выглядят в родных стенах.
Ставка: Победа Словакии за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.35
Пять причин, почему ставка зайдет
- Словаки в родных стенах не пропускают 5 матчей кряду
- Обе команды в среднем забивают аккурат гол за матч
- Словакия победила в 3 своих последних домашних поединках
- Словакия в 4 своих последних матчах пропустила 11 мячей
- Косоварам не хватает пресловутой стабильности