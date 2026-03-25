26 марта в полуфинале плей-офф квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Словакия и Косово. Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Словакия — Косово с коэффициентом для ставки за 2.05.

Словакия

Турнирное положение: Словаки достаточно неплохо провели отбор на Мундиаль.  Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы своего квинтета.

При этом Словакия на 3 очка отстала от Германии.  А вот забила команда всего 6 мячей в 6 поединках квалификации.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  Словаки по всем статьям уступили Германии (0:6).

Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда нанесла поражение Северной Ирландии (1:0).  Да и поединок с Люксембургом завершился викторией (2:0).

В пяти своих последних матчах Словакия победила 3 раза.  В этих поединках команда забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 8.

Состояние команды: Словаки довольно крепки, вот только крайне нестабильны.  Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

Причем Словакия является сугубо домашней командой.  В трех своих последних поединках на своем поле она побеждала.

Косово

Турнирное положение: Косовары достойно провели квалификацию на чемпионат мира.  Команда заняла 2 место турнирной таблицы своей отборочной группы.

Причем Косово на 3 очка отстала от Швейцарии.  При этом команда отличилась всего 6 результативными ударами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно.  Косовары не уступили швейцарцам (1:1).

До того команда нанесла поражение Словении (2:1).  А вот чуть ранее она с минимальным счетом одолела Швецию.

При этом Косово в 5 своих последних поединках победила 3 раза.  Команда отличилась 6 забитыми мячами при одном пропущенном в свои ворота.

Состояние команды: Косовары имеют проблемы с реализацией.  Зато команда не проигрывает уже 5 матчей кряду.

При этом Косово до последней ничьей победила 2 раза подряд.  Плюс стоит отметить надежность косовских тылов.

В этом поединке косовары явно будут действовать вторым номером.  Подбор игроков у команды достаточно качественный.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Словакия в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05.  Ничья оценена в 3.33, а победа оппонента — в скромные 3.66.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.35 и 1.55.

Прогноз: Словаки имеют вполне приличный набор атакующих исполнителей, к тому же прекрасно выглядят в родных стенах.

Ставка: Победа Словакии за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

Пять причин, почему ставка зайдет

  • Словаки в родных стенах не пропускают 5 матчей кряду
  • Обе команды в среднем забивают аккурат гол за матч
  • Словакия победила в 3 своих последних домашних поединках
  • Словакия в 4 своих последних матчах пропустила 11 мячей
  • Косоварам не хватает пресловутой стабильности