прогноз на чемпионат Европы до 21 года, ставка за 2.54

26 марта в 7-м туре группового этапа квалификации чемпионата Европы до 21 года по футболу сыграют Италия (U21) и Северная Македония (U21). Начало игры — в 20:15 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Италия (U21) — Северная Македония (U21) с коэффициентом для ставки за 2.54.

Италия (U21)

Турнирное положение: Молодые итальянцы бьются за лидерство. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы своего секстета.

При этом Италия (U21) на 3 очка отстает от поляков. А вот забила команда 17 мячей в 6 поединках отбора.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Молодые итальянцы переиграли Черногорию (4:1).

До того команда была бита польскими сверстниками (1:2). Зато поединок с Арменией завершился уверенной викторией (5:1).

В пяти своих последних матчах Италия (U21) победила 4 раза. В этих поединках команда забила 13 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Состояние команды: Молодые итальянцы довольно крепки, вот только в матчах с сильными оппонентами не особенно преуспевают. Команда в среднем пропускает гол за матч.

Причем Италия (U21) имеет весьма приличный по именам состав. Тот же Франческо Камарда настрелял уже 4 мяча в текущей квалификации.

Северная Македония (U21)

Турнирное положение: Македонцы проваливают квалификацию на молодежный чемпионат Европы. Команда занимает 5 место турнирной таблицы своей отборочной группы.

Причем Северная Македония (U21) набрала всего 3 очка в 6 поединках. При этом команда отличилась лишь 5 результативными ударами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Македонцы уступили Польше (0:1).

До того команда потерпела поражение от Швеции (1:4). А вот чуть ранее она уступила черногорским одногодкам (2:3).

При этом Северная Македония (U21) в 5 своих последних поединках добыла лишь одну победу. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Македонцы имеют заметные сложности с реализацией. Да и пропускает команда в среднем 2 мяча за матч.

При этом Северная Македония (U21) уступила 3 раза подряд. Да и в сентябрьской очной встрече команда уступила итальянцам (0:1).

В этом поединке македонцы явно будут действовать с оглядкой на тылы. Свои шансы команда явно поищет в контригре.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Италия (U21) в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.10. Ничья оценена в 7.50, а победа оппонента — в скромные 21.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.40 и 2.71.

Прогноз: Итальянцы имеют качественный набор атакующих исполнителей, однако тылы команды не назовешь сверхмонолитными.

2.54 Обе забьют

Ставка: Обе забьют за 2.54.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мирное соглашение.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 3.00

