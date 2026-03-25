прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.52

26 марта в международном товарищеском матче по футболу сыграют Грузия и Израиль. Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Грузия — Израиль с коэффициентом для ставки за 2.52.

Грузия

Турнирное положение: Грузины откровенно провалили последнюю квалификацию на чемпионат мира. Команда финишировала на 3 месте турнирной таблицы.

При этом Грузия набрала всего 3 зачетных балла. А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Грузины уступили Болгарии (1:2).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда была бита Испанией (0:4). Да и поединок с Турцией завершился досадной коллизией (1:4).

В пяти своих последних матчах Грузия разжилась одной победой. В этих поединках команда забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 12.

Состояние команды: Грузины нынче выглядят бледно. Команда уступила четыре раза кряду.

Причем Грузия традиционно неудачно противостоит Израилю. В последних пяти очных поединках команда победила один раз при двух поражениях.

Израиль

Турнирное положение: Израильтяне неудачно провели квалификацию на Мундиаль. Команда заняла 3 место турнирной таблицы своей отборочной группы.

Причем Израиль на 6 очков отстал от второй позиции. При этом команда в среднем забивает 2 мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Израильтяне вчистую переиграли Молдавию (4:1).

До того команда расписала мировую с Литвой (0:0). А вот чуть ранее она по всем статьям уступила Италии (0:3).

При этом Израиль в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 14 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Израильтяне имеют проблемы с надежностью тылов. Команда пропустила 20 мячей в 8 поединках отбора.

При этом Израиль до последней победы не выигрывал 4 матча подряд. Зато грузинам команда не проигрывает уже четверть века.

В этом поединке израильтяне явно будут действовать активно. В составе имеется ряд качественных атакующих исполнителей.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Израиль в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.52. Ничья оценена в 3.24, а победа оппонента — в скромные 3.04.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.11 и 1.75.

Прогноз: Израильтяне вполне преуспевают в плане реализации, да и грузинская оборона нередко совершает результативные ошибки.

Ставка: Победа Израиля за 2.52.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

Пять причин, почему ставка зайдет