23 марта в 11-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Кыргызалтын» и «Мурас Юнайтед». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Кыргызалтын — Мурас Юнайтед с коэффициентом для ставки за 2.96.
«Кыргызалтын»
Турнирное положение: «Кыргызалтын» стартовал не столь продуктивно. Команда пока находится на 12 месте турнирной таблицы.
При этом «Кыргызалтын» набрал 2 очка в четырех матчах. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Кыргызалтын» уступил «Илбирсу» (0:2).
До того команда разошлась миром с «Алаем» (1:1). А вот поединок с «Озгоном» завершился досадной коллизией (1:2).
В пяти своих последних матчах «Кыргызалтын» добыл всего 2 ничьи. В этих поединках команда забила 2 мяча, пропустив в свои ворота 6.
Состояние команды: «Кыргызалтын» имеет не столь надежные тылы. Команда в среднем пропускает чуть чаще гола за матч.
Причем «Кыргызалтын» традиционно неудачно противостоит «Мурас Юнайтед». В пяти последних очных поединках команда уступила 5 раз.
«Мурас Юнайтед»
Турнирное положение: «Мурас Юнайтед» выдал продуктивный старт. Команда пребывает на 6 месте турнирной таблицы.
Причем «Мурас Юнайтед» набрал 6 очков в двух матчах. При этом команда забила 3 мяча в ворота соперников.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Мурас Юнайтед» сумел одолеть «Токтогул» (1:0).
До того команда нанесла поражение «Абдыш-Ата» (2:1). А вот чуть ранее она расписала боевую мировую с «Гагрой» (4:4).
При этом «Мурас Юнайтед» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Мурас Юнайтед» нынче находится в приличных кондициях. Команда не проигрывает 3 матча кряду.
При этом «Мурас Юнайтед» имеет весьма надежные тылы. Команда пропустила всего один раз в двух первых поединках чемпионата Кыргызстана.
В этом поединке команда наверняка постарается продолжить свой победный ход. «Мурас Юнайтед» явно будет агрессивно атаковать.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Мурас Юнайтед» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.72. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 4.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.00 и 1.66.
Прогноз: «Мурас Юнайтед» борется за чемпионский титул, да и оппонент пропускает слишком часто.
Ставка: Фора «Мурас Юнайтед» -1.5 за 2.96.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.00
Пять причин, почему ставка зайдет
