22 марта в 30‑м туре итальянской Серии А по футболу сыграют «Рома» и «Лечче». Начало встречи — 20:00 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Рома — Лечче с коэффициентом для ставки за 1.76.

«Рома»

Турнирное положение: после 29 матчей «Рома» располагается на шестом месте в таблице Серии А с 51 очком.

Последние матчи: в 29‑м туре «Рома» проиграла в гостях «Комо» со счётом 1:2. Уже на 7‑й минуте «джаллоросси» вышли вперёд после гола с пенальти в исполнении Малена. На 59‑й минуте соперник отыгрался, а за 11 минут до конца основного времени вырвал победу. Этому предшествовало спокойное удаление защитника римлян Уэсли Франсы.

В 1/8 финала Лиги Европы команда Джан Пьеро Гасперини проиграла «Болонье» по сумме двух встреч (1:1, 3:4 д. в.).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: травмированы — Дибала (н), Довбик (н), Соуле (п), Фергюсон (н); дисквалифицирован — Уэсли (з).

Состояние команды: проблемы в атакующей линии из‑за травм Соуле и Дибалы сказываются на «Роме»: команда очень сильно потеряла в импровизации и созидании. Хорошо, что отличную форму набрал молодой Пизилли и с ходу вписался в состав голландский нападающий Мален.

«Лечче»

Турнирное положение: сейчас «Лечче» занимает 17‑е место в таблице Серии А с 27 очками.

Прогнозы и ставки на Серию А

Последние матчи: в 29‑м туре «Лечче» уступил на выезде «Наполи» со счётом 1:2. Команда открыла счёт уже на 3‑й минуте после углового — отличился защитник Зиберт, — но потом инициатива перешла к неаполитанцам, которые в итоге сумели дожать во втором тайме, забив два мяча.

До этого была домашняя победа над «Кремонезе» (2:1) и поражение в гостях от «Комо» (1:3).

Не сыграют: травмированы — Банда (п), Бериша (п), Камарда (н), Гаспар (з).

Состояние команды: почти весь сезон «Лечче» балансирует рядом и внутри зоны вылета, что неудивительно, учитывая, какой у неё слабый состав. Этот сезон команду возглавляет Эусебио Ди Франческо, который благополучно вылетал в Серию В с двумя разными командами в последние два сезона. Он был очень классным игроком и провёл немало лет за «Рому», поэтому игра для него будет принципиальной.

Статистика для ставок

В первом круге «Лечче» проиграл дома со счётом 0:2.

В прошлом сезоне обе игры остались за «Ромой» (4:1, 1:0).

В позапрошлом сезоне «Рома» победила на своём поле (2:1), а на выезде была ничья (1:1).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Ромы» дают 1,49, а на «Лечче» — 8,20; ничью букмекеры оценивают в 4,20.

Тотал меньше 2,5 идёт за 1,76, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,08.

Прогноз: «Рома» провела очень тяжёлую игру в Лиге Европы, у неё серьёзные проблемы в атакующей линии, и вряд ли стоит ожидать от неё голевой феерии. Не стоит забывать, что у хозяев одна из лучших оборон в Серии А, а вратарь Свилар многими признаётся сильнейшим в чемпионате на своей позиции. «Лечче» будет откровенно играть вторым номером, и для неё за счастье будет увезти очко из Рима.

Основная ставка: тотал меньше 2,5 за 1,76.

Прогноз: также можно заиграть альтернативный вариант.

Дополнительная ставка: победа «Ромы» плюс тотал меньше 3,5 за 2,10.