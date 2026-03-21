22 марта в 27-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Марсель» и «Лилль». Начало игры — в 19:15 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Марсель — Лилль с коэффициентом для ставки за 2.01.
«Марсель»
Турнирное положение: «Марсель» идет на третьей строчке в турнирной таблице Лиги 1. После 26 туров клуб смог набрать 49 очков при 15 победах, четырех матчах вничью и семи поражениях. Общая разница мячей — 53:33.
Последние матчи: в последнем матче «Марсель» смог минимально обыграть «Осер» и добыть важную победу в борьбе за медали чемпионата. Встреча завершилась со счетом 1:0.
Ранее клуб обыграл в чемпионате Франции «Тулузу» со минимальным счетом 1:0 и вылетел от нее же из Кубка Франции. Матч 1/4 финала завершился вничью 2:2, а в серии пенальти «Тулуза» была сильнее — 3:4.
Состояние команды: «Марсель» идет на серии из четырех матчей без поражений, при этом до этого монегаски дважды проиграли и раз сыграли вничью. Отметим, что команда имеет второй лучший показатель по забитым мячам — 53 гола.
«Лилль»
Турнирное положение: «Лилль» занимает пятую строчку в турнирной таблице Лиги 1. Клуб смог набрать 44 очка при 13 победах, пяти матчах вничью и восьми поражениях. Общая разница мячей — 40:33.
Последние матчи: в последнем матче «Лилль» проиграл английскому клубу «Астон Вилле» в 1/8 финала Лиги Европы со счетом 0:2. Первый матч между командами завершился со счетом 0:1.
Ранее команда смогла обыграть «Ренн» в поединке Лиги 1 со счетом 2:1 и поделил очки против «Лорьяна», сыграв вничью со счетом 1:1.
Состояние команды: «Лилль» в последних шести матчах Лиги 1 не знает поражений. У команды три победы и три поединка вничью с общим счетом 6:3. «Лилль» выгрызает себе место в топ-5 и пока выглядит солидно.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Марсель» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.93. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в 3.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.74 и 2.01.
Прогноз: Сыграем на ожидании тотала меньше 2,5 мяча в матче. Это основная ставка.
Ставка: Тотал меньше 2,5 мячей в поединке за 2.01.
Прогноз: «Марсель», на наш взгляд, выглядит солиднее соперника, поэтому можно рискнуть и сыграть на форе (-1,5) в матче от хозяев.
Ставка: Фора «Марселя» (-1,5) в матче за 3.20.