22 марта в 27-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лион» и «Монако». Начало игры — в 17:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Лион — Монако с коэффициентом для ставки за 2.14.

«Лион»

Турнирное положение: «Лион» идет на четвертой строчке в турнирной таблице Лиги 1. После 26 туров клуб смог набрать 47 очков при 14 победах, пяти матчах вничью и семи поражениях. Общая разница мячей — 40:27.

Последние матчи: в последнем матче «Лион» проиграл испанской «Сельте» в 1/8 финала Лиги Европы со счетом 0:2. Первый матч между командами завершился со счетом 1:1.

Состояние команды: «Лион» борется за попадание в зону Лиги чемпионов и медали чемпионата Франции. Клуба отделяют три очка от третьего места, однако команды с 3 по 7 место Лиги 1 очень плотно идут друг к другу. У седьмой строчки 43 очка, а у третьего 49.

«Монако»

Турнирное положение: «Монако» занимает шестую строчку в турнирной таблице Лиги 1. Клуб смог набрать 43 очка при 13 победах, четырех матчах вничью и девяти поражениях. Общая разница мячей — 45:37.

Последние матчи: в последнем матче монегаски добыли важную победу в борьбе за место в зоне Лиги чемпионов. «Монако» обыграл «Брест» со счетом 2:0.

Ранее команда смогла обыграть «ПСЖ» со счетом 3:1 и была сильнее «Анже», добыв победу со счетом 2:0.

Состояние команды: «Монако» идет на серии из пяти матчах без поражений: четыре победы и один поединок вничью. Последний раз монегаски проиграли «ПСЖ» в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов со счетом 2:3. При этом команда смогла забить в семи встречах кряду.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Монако» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в 2.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.69 и 2.08.

Прогноз: Сыграем на ожидании тотала больше 3 мячей в поединке. Это основная ставка.

Прогноз: Можно рискнуть и сыграть на ничейном результате матче. Нас ждет яркий, но равный на бумаге матч.

