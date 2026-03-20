У «Боруссии» будут проблемы с «Гамбургом»

прогноз на матч немецкой Бундеслиги, ставка за 2.30

21 марта в матче 27-го тура чемпионата Германии по футболу сыграют «Боруссия» и «Гамбург». Начало игры — в 20:30 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Боруссия Д — Гамбург с коэффициентом для ставки за 2.30.

«Боруссия»

Турнирное положение: команда из Дортмунда должна спокойно забирать серебряные медали по итогам текущего сезона.

В настоящий момент «шмели» с 58 зачетными баллами идут вторыми в турнирной таблице Бундеслиги.

Дортмундцы за 26 матчей смогли забить 55 мячей, а пропустили всего 26.

Последние матчи: в прошлых турах «черно-желтые» переиграли «Аугсбург» (2:0) и «Кельн» (2:1), но уступили «Баварии» (2:3).

До этого же дортмундский коллектив покинул розыгрыш Лиги чемпионов, проиграв по сумме двух встреч «Аталанте» (2:0, 1:4).

Не сыграют: травмированы Эмре Джан и Филиппо Мане.

Состояние команды: дортмундская «Боруссия» уже на 9 баллов отстала от первой «Баварии», но на 8 очков опережает третий «Хоффенхайм». Подопечные Нико Ковача могут себя чувствовать относительно спокойно и второе место от «Боруссии» уйти не должно.

«Гамбург»

Турнирное положение: команда из одноименного города сейчас находится в середине турнирной таблицы и ни на что не претендует.

В активе коллектива из Гамбурга 30 очков и 11-я строчка. У «горожан» отрицательная разница забитых и пропущенных мячей — 29:37.

Последние матчи: в прошлых турах гамбургцы сыграли вничью с «Кельном» (1:1) и выиграли у «Вольфсбурга» (2:1).

До этого же «динозавры» проиграли «Байеру» (0:1) и «РБ Лейпцигу» (1:2). Перед этим же гамбургский коллектив поделил очки с «Майнцем» (1:1).

Не сыграют: в лазарете у «черно-бело-синих» находятся Бэйкери Ятта, Юссуф Поульсен и Александр Росслинг-Лелесиит.

Состояние команды: подопечные Мерлина Польцина проводят первый сезон в Бундеслиге после повышения в классе и уже смогли себя хорошо зарекомендовать. «Гамбург» не претендует на вылет и это самое главное.

В целом же, «Гамбург» уже ни за что не борется и завершит чемпионат в середине турнирной таблицы.

Статистика для ставок

«Гамбург» выиграл только 1 из последних 5 матчей

«Боруссия» победила в 2 последних матчах

В последнем очном поединке команд «Гамбург» и «Боруссия» сыграли вничью со счетом 1:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» является однозначным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 5.10, а победа «Гамбурга» — в 7.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.55 и 2.40.

Прогноз: «Боруссия» играет результативно и при этом почти всегда пропускает, поэтому ждем много голов.

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Боруссия» Д — «Гамбург» принесёт прибыль 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.30.

Прогноз: легко «Боруссии» в этой игре не будет точно, поэтому может быть всякое.

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Боруссия» Д — «Гамбург» принесёт чистый выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: победа «Гамбурга» с форой+1 за 2.30.