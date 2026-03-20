прогноз на матч немецкой Бундеслиги, ставка за 1.90

21 марта в матче 27-го тура чемпионата Германии по футболу сыграют «Бавария» и «Унион Берлин». Начало игры — в 17:30 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Бавария — Унион с коэффициентом для ставки за 1.90.

«Бавария»

Турнирное положение: коллектив из Мюнхена уверенно шагает к своему очередному чемпионскому титул в немецкой Бундеслиге.

«Красные» сейчас имеют на своем счету 67 очков и располагаются на первой строчке в турнирной таблице Бундеслиги.

У мюнхенцев просто невероятная разница забитых и пропущенных мячей за 26 матчей — 93:25.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Последние матчи: среди недели «баварцы» разгромили «Аталанту» (4:1) и без проблем пробились в четвертьфинал Лиги чемпионов.

В чемпионате Германии же мюнхенская команда сыграла вничью с «Байером» (1:1), но выиграла у «Боруссии» М (4:1), «Боруссии» Д (3:2), «Айнтрахта» (3:2) и «Вердера» (3:0).

Не сыграют: в лазарете Альфонсо Дэвис, Свен Ульрайх и Мануэль Нойер, а дисквалифицированы Луис Диас, Николас Джексон и Джонатан Та.

Состояние команды: подопечные Венсана Компани в этом сезоне крушат всех и вся. «Бавария» уверенно шагает к чемпионству и продолжает борьбу за Кубок Германии и Лигу чемпионов.

У «Баварии» сейчас точно одна из лучших игр в Европе и команда может претендовать если не на три титула, то на два точно, учитывая, что Бундеслигу команда уже не отдаст.

«Унион»

Турнирное положение: команда из Берлина в текущем сезоне является крепким середняком Бундеслиги.

«Железные» смогли набрать 31 балл и находятся на девятом месте в турнирной таблице.

Берлинцы смогли 26 раз поразить ворота соперников, а вот в свои пропустили целых 42 раза.

Последние матчи: в минувших играх берлинский коллектив переиграл «Фрайбург» (1:0), но проиграл «Вердеру» (1:4) и «Боруссии» М (0:1).

До этого же «красно-белые» победили «Байер» (1:0), но уступили «Гамбургу» (2:3).

Не сыграют: дисквалифицирован Андрас Шафер, травмирован Роберт Сков.

Состояние команды: подопечные Штеффена Баумгарта уже абсолютно ни за что в текущем сезоне не борются. «Унион» уже намного отстал от зоны еврокубков и намного опережает зону вылета.

Думается, что «Унион» может спокойно доигрывать текущий сезон и начинать планомерно готовиться к следующему.

Статистика для ставок

«Бавария» не проигрывает на протяжении 11 матчей

«Унион» не играет вничью на протяжении 5 матчей

В последнем очном поединке команд «Бавария» победила «Унион» со счетом 3:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бавария» является однозначным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.17. Ничья оценена в 8.50, а победа «Унион Берлин» — в 14.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.32 и 3.10.

Прогноз: матчи «Баварии» в этом сезоне получаются очень результативными и этот не должен стать исключением.

Ставка: тотал больше 3,5 за 1.90.

Прогноз: «Бавария», конечно, намного сильнее соперника, но может его и не разгромить.

Ставка: победа «Униона» с форой+2 за 2.05.