Испанцы не отдадут преимущество и выйдут в 1/4 финала?

Испанский клуб «Райо Вальекано» сыграет против турецкого «Самсунспора» в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций. Поединок пройдёт 19 марта, начало — в 23:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Райо Вальекано — Самсунспор с коэффициентом для ставки за 2.15.

«Райо Вальекано»

Путь в плей-офф: «Райо Вальекано» вышел в 1/8 финала Лиги конференций напрямую. Испанцы в основном этапе еврокубка финишировали на 5-м месте, набрав 13 очков: 4 победы, 1 ничья и 1 поражение.

Представитель Примеры в основном этапе сыграл вничью с «Хеккеном» (2:2) и одержал победы в поединках против македонской «Шкендии» (2:0), польского «Леха» (3:2), «Дриты» из Косово (3:0), польской «Ягеллонии» (2:1).

Последние матчи: Испанский клуб в шаге от выхода в четвертьфинал Лиги конференции. «Райо Вальекано» одержал уверенную победу в первом поединке противостояния с клубом «Самсунспор» (3:1). Дубль в матче оформил Алемао, еще один мяч в сетку ворот соперника отправил Альваро Гарсия.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: «Райо Вальекано» не сможет рассчитывать на травмированного Диего Мендеса.

Состояние команды: «Райо Вальекано» выдает беспроигрышную серию, которая насчитывает 7 матчей. Испанцы одержали три победы и в четырёх встречах сыграли вничью. Клуб Ла Лиги в среднем за игру забивает 2 гола, так что с линией атаки у «Райо Вальекано» всё в порядке.

«Самсунспор»

Путь в плей-офф: В стыковом раунде «Самсунспор» оказался сильнее «Шкендии» из Северной Македонии, одержав две победы: дома со счетом 4:0, в гостях — 1:0. «Самсунспор» вышел в стыковой раунд Лиги конференций с 12-го места, набрав 10 очков.

В основном этапе турецкий коллектив переиграл «Хамрун» (3:0), «Динамо» Киев (3:0), «Легию» (1:0) и сыграл вничью с «Брейдабликом» (2:2).

Последние матчи: Гол нападающего Мариуса в ворота «Райо Вальекано» оставил «Самсунспор» в игре двухматчевой дуэли против испанцев. Турецкому клубу в ответном поединке достаточно будет забить два мяча, чтобы перевести игру в овертайм.

Не сыграют: Из-за травм игру пропустят Бедиран Четин и Афонсо Соуза.

Состояние команды: В последних матчах чемпионата и Кубка Турции, Лиги конференций футболисты «Самсунспора» одержали две победы, одну встречу сыграли вничью и в двух поединках потерпели поражения. В 5 матчах турецкий коллектив забил 7 голов, так что свой мяч в ворота испанцев «Самсунспор» вполне может забить.

Статистика для ставок

«Райо Вальекано» вышел в плей-офф Лиги конференций с 5-го места

«Самсунспор» в стыковом раунде Лиги конференции переиграл «Шкендию» (5:0)

«Райо Вальекано» одержало победу над «Самсунспор» (3:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Райо Вальекано» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 3.90, а победа «Самсунспора» — в 5.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.93 и 1.87.

Прогноз: «Райо Вальекано» добился внушительного результата в гостевой игре против «Самсунспора». В ответном матче испанцы будут играть при своих болельщиках с преимуществом над соперником в два мяча. Хозяева могут вновь добиться победы.

Ставка: Фора «Райо Вальекано» (-1) с коэффициентом 2.15.

Прогноз: В среднем за матч «Самсунспор» и «Райо Вальекано» забивают по 1-2 мяча, можно ожидать результативной игры.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.93.