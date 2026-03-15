Кто отдалится от зоны вылета?

прогноз на матч итальянской Серии А, ставка за 3.60

16 марта в матче 29-го тура чемпионата Италии по футболу сыграют «Кремонезе» и «Фиорентина». Начало игры — в 22:45 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Кремонезе — Фиорентина с коэффициентом для ставки за 3.60.

«Кремонезе»

Турнирное положение: команда из города Кремоне в текущем сезоне борется за то, чтобы в следующем тоже участвовать в Серии А.

Сейчас в активе «серо-красных» всего 24 очка и 18-е место в турнирной таблице. За 28 матчей кремонцы забили всего 22 мяча, а пропустили целых 40.

Последние матчи: в прошлых турах «тигры» проиграли «Лечче» (1:2), «Милану» (0:2) и «Роме» (0:3).

До этого же кремонский коллектив сыграл вничью с «Дженоа» (0:0), но уступил «Аталанте» (1:2), «Интеру» (0:2) и «Сассуоло» (0:1).

Не сыграют: травмирован Федерико Баширотто, дисквалифицирован Джузеппе Песселья.

Состояние команды: подопечные Давиде Николы намерены сделать все, чтобы сохранить прописку в элите. Это «Кремонезе» сделать точно по силам. Пока что отставание от спасительной зоны составляет всего одно очко.

Впереди у «Кремонезе» еще десять матчей, поэтому все в руках и ногах футболистов команды.

«Фиорентина»

Турнирное положение: для флорентийской команды сезон является провальным и она тоже борется за выживание.

В настоящий момент на счету «фиолетовых» 25 зачетных баллов и 17-я строчка в турнирной таблице.

Коллектив из Флоренции имеет отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей — 30:42.

Последние матчи: на прошлой неделе «лилии» в родных стенах обыграли «Ракув» (2:1) в рамках матча 1/8 финала Лиги конференций.

До этого же в чемпионате Италии флорентийцы сыграли вничью с «Пармой» (0:0), крупно уступили «Удинезе» (0:3) и победили «Пизу» (1:0).

Не сыграют: в лазарете Тарик Лэмпти, Манор Соломон и Лука Леццерини.

Состояние команды: подопечные Паоло Ваноли проводят достаточно неудачный сезон, но еще все можно исправить, ведь «Фиорентина» еще может выиграть Лигу конференций. А в чемпионате же команде главное остаться в Серии А.

«Фиорентина» в этом сезоне крайне нестабильна, но, глядя на состав команды, безусловно, она должна оставаться в Серии А без особых проблем.

Статистика для ставок

«Кремонезе» не может победить на протяжении 14 матчей

«Фиорентина» выиграла только 1 из последних 4 матчей

В последнем очном поединке команд «Фиорентина» выиграла у «Кремонезе» со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.92. Ничья оценена в 3.60, а победа «Кремонезе» — в 4.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.92 и 1.88.

Прогноз: команды примерно равны в этом сезоне, поэтому вполне могут сыграть вничью.

Ставка: ничья за 3.60.

Прогноз: команды будут играть от обороны и вряд ли много забьют.

Ставка: тотал меньше 2 за 2.70.