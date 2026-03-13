14 марта в 28-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Жирона» и «Атлетик». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Жирона — Атлетик с коэффициентом для ставки за 2.62.
«Жирона»
Турнирное положение: «Жиронцы» борются за выживание. Команда находится на 15 месте турнирной таблицы.
При этом «Жирона» на 6 очков оторвался от зоны вылета. А вот забивает команда в среднем гол за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Жиронцы» не смогли одолеть «Леванте» (1:1).
До того команда была бита «Сельтой» (1:2). А вот поединок с «Алавесом» завершился боевым паритетом (2:2).
В пяти своих последних матчах «Жирона» добыла одну викторию. В этих поединках команда забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Состояние команды: «Жиронцы» нынче выглядят бледновато. Команда не может победить уже 3 матча кряду.
Причем «Жирона» традиционно неудачно противостоит «Атлетику». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при двух поражениях.
«Атлетик»
Турнирное положение: «Львы» сражаются за попадание в еврокубки. Команда пребывает на 10 месте турнирной таблицы.
Причем «Атлетик» на 5 зачетных баллов отстает от топ-6. При этом команда в среднем забивает чуть чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Львы» уступили «Барселоне» (0:1).
До того команда проиграла «Реал Сосьедаду» (0:1). А вот чуть ранее она расписала мировую с «Райо Вальекано» (1:1).
При этом «Атлетик» в 5 своих последних поединках одержал 2 победы. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Львы» в последнее время не блещут результатами. Команда не выигрывает уже 3 матча подряд.
При этом «Атлетик» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. А вот «жиронцам» команда не проигрывает уже почти полтора года.
Вот только в кадровом плане у «Атлетика» ситуация далека от оптимальной. Сразу несколько ведущих игроков находятся в лазарете.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Жирона» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.62.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с заметно разными коэффициентами — 2.00 и 1.76.
Прогноз: «Львы» намерены подтянуться к первой шестерке, к тому же традиционно успешно противостоят «Жироне».
Ставка: Победа «Атлетика» за 2.62.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники не выявят победителя.
Ставка: Ничья за 3.40
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Жирона» уже почти полтора года не обыгрывает басков
- «Жиронцы» не побеждали в 3 своих последних поединках
- «Атлетик» победили в двух из четырех последних выездных матчей
- «Жирона» в родных стенах набрала всего 16 очков в 13 матчах
- «Львы» на выезде набрали 20 очков в 13 матчах