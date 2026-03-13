прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 2.62

14 марта в 28-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Жирона» и «Атлетик». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Жирона — Атлетик с коэффициентом для ставки за 2.62.

«Жирона»

Турнирное положение: «Жиронцы» борются за выживание. Команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

При этом «Жирона» на 6 очков оторвался от зоны вылета. А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Жиронцы» не смогли одолеть «Леванте» (1:1).

До того команда была бита «Сельтой» (1:2). А вот поединок с «Алавесом» завершился боевым паритетом (2:2).

В пяти своих последних матчах «Жирона» добыла одну викторию. В этих поединках команда забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Состояние команды: «Жиронцы» нынче выглядят бледновато. Команда не может победить уже 3 матча кряду.

Причем «Жирона» традиционно неудачно противостоит «Атлетику». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при двух поражениях.

«Атлетик»

Турнирное положение: «Львы» сражаются за попадание в еврокубки. Команда пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

Причем «Атлетик» на 5 зачетных баллов отстает от топ-6. При этом команда в среднем забивает чуть чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Львы» уступили «Барселоне» (0:1).

До того команда проиграла «Реал Сосьедаду» (0:1). А вот чуть ранее она расписала мировую с «Райо Вальекано» (1:1).

При этом «Атлетик» в 5 своих последних поединках одержал 2 победы. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Львы» в последнее время не блещут результатами. Команда не выигрывает уже 3 матча подряд.

При этом «Атлетик» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. А вот «жиронцам» команда не проигрывает уже почти полтора года.

Вот только в кадровом плане у «Атлетика» ситуация далека от оптимальной. Сразу несколько ведущих игроков находятся в лазарете.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Жирона» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.62.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с заметно разными коэффициентами — 2.00 и 1.76.

Прогноз: «Львы» намерены подтянуться к первой шестерке, к тому же традиционно успешно противостоят «Жироне».

Ставка: Победа «Атлетика» за 2.62.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники не выявят победителя.

Ставка: Ничья за 3.40

