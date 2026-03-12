прогноз на матч Серии А, ставка за 2.24

13 марта в 29-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Торино» и «Парма». Начало встречи — в 22:45 мск. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз на матч Торино — Парма с коэффициентом для ставки за 2.09.

«Торино»

Турнирное положение: «Торино» в чемпионате Италии идет на 15-м месте. Набрано 30 очков в 28 встречах.

У «Торино» 8 побед, 6 ничьих и 14 поражений. Разница мячей составляет 28-49. От зоны вылета команду на данный момент отделяют шесть очков.

Последние матчи: Текущий месяц «Торино» начал с победы. Команда дома одолела «Лацио» со счетом 2:0.

Однако 6 марта был неудачный выезд в Неаполь. В гостях «Торино» уступил со счетом 1:2.

Состояние команды: С приходом нового тренера Роберто Д'Аверсы «быки» успели провести два матча: сначала уверенно обыграли «Лацио» со счётом 2:0, однако затем уступили «Наполи» — 1:2. Несмотря на отдельные положительные сигналы, положение команды по-прежнему остаётся непростым: до зоны вылета всего шесть очков. Впрочем, календарь до конца чемпионата выглядит относительно благоприятным — впереди встречи с шестью коллективами из нижней части таблицы. Это даёт Д’Аверсе шанс внедрить свои игровые идеи и улучшить результаты, чтобы закрепиться на посту главного тренера.

В предстоящей встрече «Торино» не сможет рассчитывать только на Закарию Абухляля. Марокканский футболист в 2026 году практически постоянно находится в лазарете, и сейчас его вновь беспокоит травма колена.

Главная беда «Торино» в текущем сезоне — игра в защите. После 28 туров команда пропустила уже 49 мячей. Это худший показатель в Серии А наравне с «Вероной».

«Парма»

Турнирное положение: В таблице Серии А «Парма» находится на 12-й строчке. Клуб записал в актив 34 балла.

В 28 играх у «Пармы» 8 побед, 10 ничьих и 10 поражений. Команда забила 20 голов и пропустила 32 мяча.

Последние матчи: В двух предыдущих турах чемпионата Италии-2025/26 «Парма» разделила очки. Ранее команда сыграла вничью с «Кальяри» (1:1) и «Фиорентиной» (0:0).

Стоит отметить, что беспроигрышная серия «Пармы» в Серии А длится уже пять матчей. Последний раз клуб уступал 1 февраля. Тогда «Парма» дома не набрала очков в домашней встрече с «Ювентусом» (1:4).

Состояние команды: После тяжёлого поражения от «Ювентуса» со счётом 1:4 «Парма» заметно прибавила. Сейчас у «крестоносцев» серия из пяти матчей без поражений. Тем не менее вопрос сохранения места в элите ещё не решён. В концовке сезона жёлто-синих ждёт сложный календарь, поэтому набирать очки нужно уже сейчас. Хотя текущее положение команды выглядит куда спокойнее, чем несколько недель назад.

Перед предстоящей игрой «Парма» лишилась двух важных футболистов. Защитник Саша Бритчиги выбыл из-за травмы бедра, а полузащитник Адриан Бернабе также не сможет помочь команде.

С атакой у «Пармы» по-прежнему большие сложности. К середине марта в составе команды лишь два игрока сумели забить больше двух голов в нынешнем сезоне. Лучший бомбардир Матео Пельегрино отличился всего один раз в последних девяти матчах.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Торино» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.23. Ничья оценена в 2.89, а победа оппонента — в 3.97.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.30 и 1.62.

Прогноз: «Парма» подходит к игре с пятиматчевой серией без поражений, однако ключевая проблема остаётся прежней — низкая результативность. В предстоящей встрече вряд ли будет забито много голов.

Ставка: ТМ 2 за 2.09.

Прогноз: У «Торино» одна из самых слабых оборон в лиге, но появился новый тренер и надежда на перемены. Хозяева будут больше атаковать и постараются победить.

Ставка: Победа «Торино» за 2.24.

