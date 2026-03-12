прогноз на матч чемпионата Таджикистана, ставка за 3.20

13 марта во 2-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «ЦСКА-Памир» и «Худжанд». Начало игры — в 14:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч ЦСКА-Памир — Худжанд с коэффициентом для ставки за 3.20.

«ЦСКА-Памир»

Турнирное положение: «ЦСКА-Памир» стартовал крайне неудачно. Команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

При этом «ЦСКА-Памир» еще не разжился очками. Да и не забили «армейцы» ни разу.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «ЦСКА-Памир» уступил «Хосилоту» (0:3).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда нанесла поражение «Регар-ТадАЗу» (1:0). А вот поединок с «Худжандом» завершился паритетом (0:0).

В пяти своих последних матчах «ЦСКА-Памир» добыл одну викторию. В этих поединках команда забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «ЦСКА-Памир» все никак не обретет надлежащую монолитность. Команде крайне натужно даются голы.

Причем «ЦСКА-Памир» традиционно сложно противостоит «Худжанд». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при одном поражении.

«Худжанд»

Турнирное положение: «Худжанд» нынешний чемпионат начал удачно. Команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Худжанд» в стартовом туре добыл викторию. При этом команда сохранила свои ворота сухими.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Худжанд» переиграл «Эсхату» (2:0).

До того команда переиграла «Баркчи» (1:0). А вот чуть ранее она подписала мирное соглашение с «ЦСКА-Памиром» (0:0).

При этом «Худжанд» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Худжанд» вполне способен побороться за самые высокие места. Команда имеет качественный по местным меркам состав.

При этом «Худжанд» не пропускает 3 матча кряду. А вот «ЦСКА-Памир» команда не обыгрывает уже почти полтора года.

В этом поединке «Худжанд» постарается добыть вторую победу в чемпионате. Команда постарается воспользоваться проблемами соперника в обороне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «ЦСКА-Памир» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.01, а победа оппонента — в скромные 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.35 и 1.53.

Прогноз: «Худжанд» имеет потенциал прибавить в плане реализации, тогда как «ЦСКА-Памир» на данном этапе выглядит бледновато.

3.20 П2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.20 на матч «ЦСКА-Памир» — «Худжанд» позволит вывести на карту выигрыш 2200₽, общая выплата — 3200₽

Ставка: Победа «Худжанда» за 3.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники подпишут мирное соглашение.

3.01 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.01 на матч «ЦСКА-Памир» — «Худжанд» позволит вывести на карту выигрыш 2010₽, общая выплата — 3010₽

Ставка: Ничья за 3.01

Пять причин, почему ставка зайдет