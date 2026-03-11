Продолжит ли «Страсбург» беспроигрышную серию в ЛК?

прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 1.90

Хорватская «Риека» сыграет против французского «Страсбурга» в первом матче 1/8 финала Лиги конференций. Поединок пройдёт 12 марта, начало — в 20:45 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Риека — Страсбург с коэффициентом для ставки за 1.90.

«Риека»

Путь в плей-офф: В 1/16 финала Лиги конференций «Риека» вышла, заняв 24-е место в основном этапе. Хорваты набрали 5 очков, переиграв «Целе» (3:0) и сыграв вничью с донецким «Шахтером» (0:0) и АЕКом из Ларнаки (0:0).

В стыковом раунде еврокубка «Риека» переиграла кипрскую «Омонию» (3:1 — победа дома, 1:0 — победа в гостях).

Последние матчи: После противостояния с киприотами «Риека» провела несколько матчей на внутренней арене. В 25-м туре чемпионата Хорватии клуб с минимальным счётом обыграл «Вуковар 1991» (1:0)

Не сыграют: В лазарете хорватского коллектива находятся травмированные Миле Скорич и Тео Баришич.

Состояние команды: «Риека» одержала четыре победы подряд, хорваты помимо игры с клубами «Вуковар» и «Омония», добились побед в поединках против «Хайдука» (3:2), загребского «Локомотива» (2:0).

«Страсбург»

Путь в плей-офф: «Страсбург» досрочно вышел в 1/8 финала Лиги конференций, за тур до окончания основного этапа. Французы заняли итоговое 1-е место, набрав 16 очков.

В основном этапе команда Гари О’Нила переиграла исландский «Брейдаблик» (3:1), шотландский «Абердин» (1:0), английский «Кристал Пэлас» (2:1), шведский «Хеккен» (2:1), словацкий «Слован» (2:1) и сыграла вничью с польской «Ягеллонией» (1:1).

Последние матчи: «Страсбург» после основного этапа Лиги конференций провёл 13 матчей в чемпионате и Кубке Франции. В рамках 25-го тура команда разошлась миром с «Осером» (0:0).

Не сыграют: Французскому клубу из-за травм не смогут помочь форвард Эммануэль Эмега и полузащитник Диегу Морейра.

Состояние команды: «Страсбург» не проигрывает на протяжении пяти матчей, одержав две победы и сыграв вничью в трех встречах.

Статистика для ставок

«Риека» в стыковом раунде Лиги конференций переиграла «Омонию» (4:1 — по сумме двух матчей)

«Страсбург» вышел в плей-офф Лиги конференций с 1-го места

«Риека» и «Страсбург» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Страсбурга» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.85, а победа «Риеки» — в 3.85.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.88 и 1.92.

Прогноз: «Риека» преодолела стыковой раунд Лиги конференций, выбив из турнира кипрскую «Омонию». Впереди у хорватов серьёзное испытание — противостояние против лидера основного этапа ЛК — «Страсбурга». В этом сезоне еврокубка французы ещё не проигрывали, можно рассмотреть победу «Страсбурга».

Ставка: Победа «Страсбурга» с коэффициентом 1.90.

Прогноз: «Страсбург» забил 11 голов в 6 матчах основного этапа Лиги конференций. В среднем за матч французы забивают 2 мяча, у хорватов — аналогичный показатель результативности. Можно сыграть на результативности поединка.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.45.